Smontato il Battery Pack della nuova Hyundai IONIQ 5: ecco cosa c'è dentro

Appena ieri 11 ottobre vi abbiamo mostrato il nuovo Battery Pack della Tesla Model Y europea, che sarà in costruzione presso la Giga Berlin appena inaugurata da Elon Musk. Oggi invece andiamo a sbirciare il Battery Pack di una delle principali concorrenti della Model Y: la nuova Hyundai IONIQ 5.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo guidato più volte la IONIQ 5, abbiamo provato la Hyundai IONIQ 5 da 305 CV AWD e di recente la nuova Hyundai IONIQ 5 da 217 CV RWD. Vetture elettriche con batteria "Long Range" da 72,6 kWh, che qualcuno ha smontato per la prima volta. Il video che trovate in pagina arriva dal canale BASTRO Power Station ed è stato girato in Corea del Sud.

Anche se a listino esiste anche una versione da 58 kWh, la batteria smontata nel filmato è proprio quella da 72,6 kWh, che probabilmente sarà la più venduta dell'intera line-up. Come si può vedere, il Battery Pack contiene 30 moduli differenti, ci sarebbe però spazio per ulteriori due, possiamo dunque affermare che in totale ce ne possano stare 32, stipati in 4 file.

Ogni singolo modulo può immagazzinare 2,42 kWh, cifra che moltiplicata per 32 porta la capacità totale a 77,44 kWh, mentre ne occorrono appena 24 per raggiungere quota 58 kWh - dunque la versione Standard Range. Ricordiamo che questo nuovo Battery Pack Hyundai è in grado di caricare a 800 V e non si trova solo sulla IONIQ 5 ma anche sulla Kia EV6 e sulla Genesis GV60. La massima potenza di ricarica è di 350 kW, significa che presso le colonnine compatibili si può portare la batteria all'80% in appena 18 minuti.