Smontare le celle 4680 di Tesla è un'impresa impossibile: riparabilità pari a zero

Le celle 4680 che vediamo recentemente sulla Tesla Model Y vennero presentate da Elon Musk in persona durante i Tesla Battery 2020. Grazie a questo nuovo parco batterie, la casa automobilistica è riuscita ad incrementare ancora la velocità di ricarica, ma a quale prezzo arrivano questi benefit?

Munro Live, celebre canale YouTube, si è cimentato nell'impresa di provare a smontare le celle 4680 dalla Tesla Model Y made in Texas. Il risultato, però, è culminato in un'impresa ben più ardua del previsto. Solo un paio di giorni sono serviti al team per smontare -e solo parzialmente- il cofano d'acciaio che protegge il parco batterie per scoprire le celle incollate insieme da una sorta di poliuretano rosa.

Non ci sono moduli, si tratta di un unico pacchetto strutturale il cui scopo è quello di durare nel tempo anziché agevolare lo smontaggio. Munro Live, dunque, sentenzia deciso che la 'riparabilità di questo pacchetto è essenzialmente zero'. Ricordiamo inoltre che il team, per le procedere alla rimozione del cofano, ha dovuto prendere diverse precauzioni di sicurezza a causa dell'alta tensione, senza contare che il rischio di causare danni è piuttosto elevato. Anche questi ultimi due punti hanno influenzato l'opinione della squadra in merito alle difficoltà della riparabilità delle celle 4680.

