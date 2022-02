Ancora troppo smog a Roma: chi non può circolare il 12 e il 13 febbraio 2022

Roma è chiamata a fronteggiare ancora una volta seri problemi di smog, motivo per cui sabato 12 febbraio 2 domenica 13 febbraio ci saranno nuove limitazioni alla circolazione - con il blocco dei motori più inquinanti.

Secondo i dati rilevati da Arpa Lazio nella giornata del 10 febbraio i limiti giornalieri di Pm10 sono stati superati a Cinecittà, Fermi e Tiburtina, indice che per almeno 72 ore ci sarà una situazione critica per la qualità dell'aria. A tal proposito il sindaco Roberto Gualtieri si è visto costretto a firmare un'ordinanza che vieta ai veicoli più inquinanti di circolare dalle 7:30 alle 20:30 su tutto il territorio cittadino nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2022. Sono considerati veicoli "più inquinanti" tutti gli autoveicoli a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 3 (questi ultimi non possono entrare in fascia verde).

Limitazioni anche agli impianti di riscaldamento, che non dovranno superare i 17 e i 18 gradi. Nel tentativo di migliorare la situazione il prima possibile, il Comune di Roma invita i cittadini romani a utilizzare il più possibile i mezzi pubblici, il car pooling o il car sharing per i propri spostamenti all'interno del territorio urbano. Potrebbe essere una buona occasione per provare i nuovi scooter elettrici Zig Zag con 50 minuti gratis a vostra disposizione, ma è solo un suggerimento.