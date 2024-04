Smart ufficializza l'erede della ForTwo, e annuncia anche un altro modello

Ormai è sicuro: Smart realizzerà l'erede della storica ForTwo, la quale ha detto addio di recente con il termine ufficiale della produzione. Se prima era un'incertezza, adesso abbiamo la conferma ufficiale.

Nell'ambito delle sue strategie di sviluppo, Smart si trova attualmente alla ricerca di un partner per la realizzazione di quest'auto, quindi dobbiamo prendere per scontato che sia ancora tutto in fase pre-progettazione e che non avremo grosse informazioni nel breve periodo. Ma non solo questo, il marchio starebbe contemporaneamente pianificando l'ampliamento della sua gamma con l'introduzione di un terzo modello in aggiunta alla Smart #1 e alla Smrt #3.

Lucio Tropea, Ceo di Smart per l'Italia, ha dichiarato durante una conferenza stampa nazionale che il nuovo modello #5 sarà presentato a Pechino alla fine del mese. Riguardo al successore della ForTwo, la uqale ha venduto oltre 600.000 unità in Italia dal suo lancio, Tropea ha spiegato che ci vorrà del tempo prima che sia disponibile sul mercato (come è ovvio che sia al momento).

Egli ha inoltre confermato che il nuovo modello erede della ForTwo, ovvero la Smart #2, sarà un'automobile con dimensioni simili al suo predecessore, con una lunghezza entro i 2,7 metri. Secondo Tropea quest'auto mira al contempo di ottenere un punteggio di 5 stelle all'EuroNCap nonostante le sue dimensioni. Un'impresa tutt'altro che semplice dal momento che non è disponibile sul mercato un pianale che soddisfi tali requisiti ad oggi, ed proprio per questo motivo che Smart sta prendendo in considerazione l'idea di una partnership importante per realizzare questa vettura.

Sebbene, come già detto, le informazioni riguardo la Smart #2 siano presso che inesistenti al momento, tempo fa vi mostrammo un render preparato dal colleghi di Autobild: secondo questo immaginario disegno dell'erede ForTwo, Smart 2 manterrà le caratteristiche distintive della gamma, con fari a forma di freccia, griglia anteriore a nido d'ape e dimensioni simili al modello attuale. Gli specchietti esterni potrebbero essere offerti come optional, con una versione tradizionale che implementa un sistema di telecamere retrovisive. Sebbene in passato vi parlammo di un possibile lancio nel 2024, sembra invece che la data sia destinata a scivolare più avanti nel tempo, probabilmente non prima del 2026 o fine 2025.

