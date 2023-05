Un po' Smart e un po' Lamborghini: la Smartborghini è in vendita su eBay

Quando si parla di repliche fatte in casa, spesso molti utenti si ispirano ai modelli Lamborghini partendo da vetture di tutt’altra fattezza. Qualcuno ha creato una Reventon partendo da una Honda Civic ad esempio, ed in genere si cerca di mantenere le stesse proporzioni della musa ispiratrice. E poi, c’è chi crea una Lambo partendo da una Smart.

Il risultato sembra più una caricatura di un modello di Sant’Agata Bolognese, ma resta comunque un progetto ben realizzato e originale, che adesso potete fare vostro, dato che si trova in vendita su eBay, ma scopriamolo più nel dettaglio.

Quella che vedete infatti è una Smart Fortwo a cui è stato asportato il tetto - quasi come una Smart Crossblade - e che successivamente ha ricevuto una serie di modifiche alla carrozzeria per assomigliare il più possibile alla sportiva bolognese, e nonostante le proporzioni piuttosto simpatiche, il risultato non è affatto male.

Sul frontale si notano il cofano con la forma a V rovesciata, le ampie prese d’aria nella parte inferiore del paraurti, gruppi ottici non funzionanti ma col disegno a Y che vediamo spesso sulle vetture Lamborghini, e che ritroviamo anche sul retrotreno di questa piccoletta, dove non manca un generoso diffusore con tanto di quattro scarichi che fanno capolino al di sopra di esso.

I cerchi in tinta nera sono da 19 pollici e replicano il design Callisto originale del modello, mentre l’abitacolo è stato modificato e rivestito in Alcantara. Da notare che l’auto ha percorso soltanto 82 km dato che è stata utilizzata prettamente per motivi promozionali, e il motore è in tutto e per tutto identico a quello di serie, ovvero il tre cilindri da 1.0 litro montato posteriormente, con 71 CV e 92 Nm di coppia che si “scatenano” sulle sole ruote posteriori.

La Smartborghini è adesso in vendita su eBay, e per portarvi a casa questa Gallardo in miniatura dovrete sborsare 11.999 sterline, circa 13.800 euro. E a proposito di costruzioni sopra le righe, guardate questa Ford Cougar trasformata in una Ferrari 458 Italia.