Siete poco smart se non capite il potenziale della Guida Autonoma Tesla: lo dice Elon Musk

Tesla è diventata famosa negli anni anche grazie alla forte personalità del suo CEO, Elon Musk, che crede talmente tanto nei suoi prodotti da considerare “poco intelligenti” le persone che non comprendono il loro reale potenziale. Ha detto più o meno questo parlando del Full Self Driving di Tesla...

Per chi non lo sapesse, il Full Self Driving è la Guida Autonoma completa di Tesla, una tecnologia legalmente di Livello 2, che dunque ci costringe a rimanere attenti e vigili alla strada con le mani sul volante, ma che potenzialmente potrebbe arrivare un giorno al Livello 5, la Guida Autonoma totale e assoluta, con il conducente autorizzato a distarsi. La tecnologia è da qualche anno in versione Beta (il FSD Beta è arrivato alla versione 10) e oggi è utilizzata quotidianamente da centinaia di migliaia di utenti Tesla, anche se il rilascio ufficiale per tutti è ancora lontano.

Com’è ovvio che sia, il sistema attira sempre parecchie critiche, ora però Elon Musk si è espresso contro i detrattori della sua tecnologia: “Solo pochi intelligenti investitori hanno compreso realmente il valore di ciò che stiamo sviluppando. Potenzialmente, ogni auto che vendiamo un giorno avrà la possibilità di avere la Guida Autonoma semplicemente grazie a un aggiornamento software. Parliamo di una tecnologia che migliora rapidamente, di giorno in giorno, ed è assurdo non vedere il potenziale che vi è dietro. Quasi tutte le Tesla attualmente in circolazione, fatta eccezione per una piccola percentuale che non monta Hardware 3, possono un giorno sfruttare le potenzialità della Guida Autonoma, un pacchetto che noi potremo vendere come aggiornamento con il 100% dei profitti. Il suo valore inoltre aumenta in maniera proporzionale alle funzioni offerte, dunque quando le Tesla saranno del tutto autonome la flotta in circolazione raggiungerà un valore altissimo. Potrebbe essere il più grande aumento di valore di un prodotto nella storia”.

Molto probabilmente il CEO Tesla avrà ragione anche questa volta, bisogna però ricordare che la Guida Autonoma è in ritardo rispetto a tutte le timeline annunciate, inoltre ci sono utenti che hanno acquistato il pacchetto completo anni fa e ancora non riescono a sfruttare le funzioni avanzate promesse. Per godere di tutto questo valore potenziale bisogna dunque fare una sorta di atto di fede, schierarsi con Musk e investire in una tecnologia che ancora deve decollare… Quanti fra voi lo farebbero? In Italia nel frattempo il pacchetto è a suo modo dimezzato, costa la metà e ha molte meno funzioni, del resto bisogna lottare contro le leggi europee…