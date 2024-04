Smart Fortwo pronta al ritorno: come sarà? Elettrica, più autonomia e sotto i 30.000 euro

Dopo l'addio della Smart con tanto di mercato dell'usato alle stelle a Roma, la Fortwo è già pronta al ritorno. L'azienda, di proprietà cinese, sta infatti lavorando sul nuovo modello della mitica vetturina a due posti: cerchiamo di scoprire come sarà.

Smart è oggi un'azienda totalmente elettrica, una delle poche al mondo che fa solo vetture a zero emissioni di conseguenza non aspettatevi nulla di diverso anche per la nuova Fortwo. Così come per l'ultima versione della due posti, anche l'erede sarà full electric, ma crescerà in autonomia. L'auto uscita da poco dalle linee di produzione poteva infatti percorrere solo 100 km con una ricarica, mentre il modello che verrà realizzato nei prossimi anni dovrebbe arrivare ad almeno 250.

L'addio della Smart Fortwo sembrava definitivo ma evidentemente i cinesi non hanno potuto ignorare il miliardo di dollari che ha fatto guadagnare all'azienda e i due milioni di auto piazzate, numeri importanti che si spera di poter replicare anche con il nuovo modello.

"Ora ricominciamo", ha spiegato il direttore europeo del marchio Dirk Adelmann, quando è stata prodotta l'ultima unità della Smart in quel di Hambach, poco prima di Pasqua. Ma quando arriverà la nuova Fortwo? L'obiettivo è di ripresentarsi sul mercato fra tre o quattro anni, ed è stato già avviato a tale scopo lo sviluppo di una nuova piattaforma da cui appunto nascerà quella che è stata ribattezza al momento Project Two, ma che potrebbe chiamarsi Smart #2.

Si tratta di una piattaforma elettrica ultra compatta, che Smart spera possa fare gola ad altri marchi, di conseguenza si dice pronta a nuove partnership, soprattutto cinesi. Obiettivo, vendere l'80 per cento della nuova due posti in Europa, con il 20 per cento che invece dovrebbe essere piazzato proprio nel gigante asiatico.

Le dimensioni dovrebbero avvicinarsi ai 2,7 metri dell'originale con un'autonomia che come detto sopra, dovrà per forza di cosa migliorare. Infine la grande variabile, il prezzo: non dovrà costare più di 30mila euro, visto il mercato al ribasso, ma in ogni caso difficilmente si avvicinerà ai 20.000, di conseguenza sembra più ipotizzabile un prezzo di attacco attorno ai 25mila euro. Ricordiamo che Smart è attualmente al lavoro anche sulla #5, quello che sarà il modello più grande della line up.

