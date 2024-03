Smart ForTwo esce di produzione: a Roma il mercato dell'usato della city car alle stelle

Come vi abbiamo già raccontato lo scorso mese di febbraio, la Smart ForTwo dice addio. Dopo 26 anni di onorata carriera la piccola city car su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo, (neanche Mercedes), va definitivamente in pensione.

Sono numeri record quelli registrati dalla Smart ForTwo, fra le auto elettriche più economiche sul mercato in Italia, e soprattutto in quel di Roma. E' infatti una delle auto più vendute di tutti i tempi nella capitale, apprezzata per la sua praticità: è piccola, consuma poco, e soprattutto la parcheggi ovunque, e nelle caotica Città Eterna è sempre comodo avere un pertugio dove lasciare la propria vettura senza problemi.

E a riprova che l'uscita di scena della Smart ForTwo sia un dramma per i romani, quanto scrive il quotidiano Il Foglio: “La notizia, non è uno scherzo, ha fatto schizzare a Roma e dintorni il mercato dell’usato delle Smart – spiega Gianluca De Rosa - che aveva già visto un picco nel 2020”, quando la Smart Fortwo a benzina era uscita di scena, lasciando spazio alla versione full electric. In quel caso i prezzi dell'usato termico erano schizzati alle stelle, fino a 15mila euro per i modelli più recenti, e lo stesso sta avvenendo in questi giorni.

Il Foglio ricorda come Roma sia la “prima Smart city del mondo”, il principale mercato della city car tedesca, al punto che qualcuno scherza: “Chiudono perché Mercedes la vendeva solo qui ‘sta machina”.

Da quando la Smart è apparsa sul mercato, nel lontano 1998, sono state vendute 600mila Smart in Italia: un terzo, 200mila, solo a Roma, di cui oltre il 60% è ancora circolante. “Si racconta che appena arrivato a Roma – scrive Gianluca De Rosa - anche Marc Langenbrinck, presidente di Mercedes-Benz Italia, abbia subito fatto ai suoi collaboratori una richiesta precisa: nessuna vettura di lusso, per affrontare il traffico di Roma rimediatemi una Smart”.

Ma come mai Mercedes ha deciso di non produrla più? Prima di tutto il mercato di nicchia, visto che la due posti non si è mai riuscita ad imporsi al di là di Italia, Francia a Germania. Secondariamente ha un costo di produzione ancora molto elevato, tenendo conto che ha un pianale completamente dedicato.

Infine per una questione di rinnovamento auto e di ciclo di vita, alla luce anche dalla joint venture fra Mercedes e Geely del 2020 che ha aperto la strada ad un nuovo corso per Smart con l'avvento dei modelli #1 e #3. Ma chissà che in un futuro non troppo lontano la biposto non possa fare ritorno e a riguardo i tedeschi della Bild hanno provato ad ipotizzare come sarebbe la Smart #2, appunto l'erede della mitica ForTwo: staremo a vedere.

2 Adesivi Originali 3M Dual Lock, Adesivo Originale 3M Trasparen è uno dei più venduti oggi su