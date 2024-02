Smart ForTwo addio: ultimi giorni per poter acquistare la city car rivoluzionaria

Il mondo dell'automobile sta per dire addio ad un'altra icona: la Smart Fortwo. . Dopo aver definitivamente detto "ciao" alla Dodge Challenger per come la conosciamo almeno, entro poche settimane, la produzione della citycar compatta giungerà alla sua conclusione.

Questo almeno è quanto annunciato dalla casa madre già lo scorso anno, ma ora diviene realtà. Ciò significa che chiunque desideri aggiudicarsi una di queste compattissime elettriche dovrà rivolgersi a quanto rimane disponibile nelle concessionarie, poiché non sarà più possibile effettuare nuovi ordini.

La Fortwo attuale rappresenta la terza generazione e mantiene sostanzialmente le dimensioni dei suoi predecessori, con una lunghezza compresa tra 2,5 e 2,7 metri. Caratterizzata da un design "tuttodietro" con motore e trazione posteriori, la Smart Fortwo ha guadagnato fama per la sua maneggevolezza e il suo raggio di sterzata ottimale. Lanciata nel 2014, ha conquistato significative quote di mercato in Europa e in Cina, e ha fatto pure a tempo a passare dai propulsori a benzina a quello elettrico nel 2020.

Infatti, la svolta epocale per la Smart avvenne nel 2019, in quanto la prima casa automobilistica tradizionale a annunciare l'abbandono dei motori termici in favore della mobilità elettrica. Da allora, la versione EQ è stata l'unica Fortwo disponibile sul mercato, equipaggiata con un motore elettrico da 82 cavalli montato sull'asse posteriore e una batteria da 17,6 kWh.

Dunque, adesso, non resta che pensare al futuro futuro. Anche se ci sono indiscrezioni su una possibile erede della Fortwo, attualmente in fase di sviluppo, è improbabile che questa arrivi sul sul mercato prima del 2026-27. Al momento la casa si sta concentrando sul lancio della Smart #1 e della Smart #3, entrambi SUV con dimensioni e filosofie molto diverse rispetto alla Fortwo originale.