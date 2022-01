La Smart ForFour va in pensione: nel 2022 arriva un SUV/Crossover elettrico

La Smart ForTwo è stata un grande successo per il Gruppo Daimler, anche nella sua variante 100% elettrica, l'unica motorizzazione disponibile oggi e sempre nella Top 10 delle BEV più vendute in Italia. Non possiamo dire lo stesso della Smart ForFour che presto andrà in pensione.

In realtà, tecnicamente parlando, il modello è già fuori produzione: lo stop è arrivato a dicembre 2021 presso l'impianto di Novo Mesto in Slovenia. Le concessionarie riusciranno ancora a vendere delle unità nei mesi a venire, poi però sarà la fine. L'unica Smart che si potrà acquistare sarà la ForTwo elettrica nelle sue varianti Cabrio e Standard, nei piani di Mercedes-Benz però c'è dell'altro.

Il marchio gestito al 50:50 da Daimler e la cinese Geely si sta preparando a lanciare un nuovo SUV/Crossover che già vi abbiamo mostrato tramite immagini teaser (prima immagine del SUV elettrico di Smart).

La nuova vettura Smart abbandonerà la tecnologia della ForFour, condivisa con la Renault Twingo E-Tech Electric (conviene comprare la piccola Twingo Electric?), per abbracciare la piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely. Non vediamo l'ora di conoscere nuovi dettagli ufficiali, nel frattempo possiamo considerare la piccola elettrica a quattro posti con batteria da 17,6 kWh morta e sepolta - e probabilmente non ne sentiremo la mancanza.