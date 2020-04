Questa Smart EQ Cabrio sotto steroidi è opera di Brabus: le immagini

Allo scorso Salone dell'automobile di Francoforte, Brabus aveva presentato ufficialmente la Ultimate E, un'elaborazione spinta della Smart EQ Fortwo, poco prima che questa venisse aggiornata dalla casa.

Brabus si è adesso fatta carico di personalizzare la vettura prendendo spunto dall'ultimo refresh di Smart, e ci propone quindi una Ultimate E Facelift basata sull'ultimissima versione di Smart EQ Fortwo Cabrio. L'opera della compagnia di tuning avrebbe dovuto farsi vedere al Salone di Ginevra ma, come ormai sappiamo, è stato cancellato per la pandemia di Coronavirus.

Oggi però Brabus ha rimosso ogni velo dal progetto, il quale nascondeva cerchi Monoblock Y forgiati da 18 pollici e un propulsore lievemente potenziato, così come interni esclusivi Brabus in pelle di qualità. Il quadro generale non differisce molto dalla prima proposizione di Ultimate E, e lo stesso vale pure le prestazioni. L'output del motore elettrico è di 92 cavalli di potenza, mentre la coppia massimale si attesta sui 180 Nm. Le specifiche permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi in modalità Sport+, mentre la velocità massima è limitata a 130 km/h.

Certo, niente per cui strapparsi i capelli, ma da una piccola elettrica cittadina ci si aspetterebbe di peggio. In ogni caso le modalità disponibili al conducente sono quattro. La prima si chiama Level 1 e rappresenta quella standard, poi c'è la Eco che non stiamo a spiegarvi, in seguito la modalità Sport a permettere risposte più rapide e infine la Sport+ che libera tutta la grinta del motore. Per concludere vi parliamo dell'autonomia, che con 125 chilometri per singola carica dichiarati vi permetterà di muovervi liberamente in città senza troppa ansia.

La galleria in calce mette in risalto non soltanto le modifiche apportate esternamente, ma anche quelli che ci paiono degli interni davvero fantastici. Nel caso la Brabus Ultimate E Facelift vi facesse gola vi consigliamo di affrettarvi, perché ne saranno prodotti soltanto 50 esemplari per un prezzo unitario di 49.445 euro. Stiamo parlando di un pezzo per veri collezionisti.

Prima di lasciarvi alle immagini in fondo alla pagina vorremmo rimandarvi ad altri progetti di Brabus. Il primo riguarda i ritocchi fatti alla Mercedes-Benz Classe A, che adesso è capace di performance davvero invidiabili, mentre il secondo concerne un'altra EV tedesca: la Mercedes EQC che grazie alla casa di tuning gode ora dell'E-PowerXtra Kit.