Smart stava per entrare in Formula 1, ecco i retroscena

Il mondo della Formula 1 è sempre a caccia di nuovi costruttori da integrare nel paddock, e nel corso degli anni ci sono stati numerosi ingressi, altrettante uscite e plausibili tira e molla, come quello di Ford non molto tempo fa. In pochi però conoscono la peculiare storia di Smart, il produttore di minuscole autovetture.

Tramite il video pubblicato di recente su YouTube dal canale THE RACE possiamo assistere ad un riassunto sulla vicenda di come Smart abbia mancato per un pelo l'ingresso nel paddock. Il tutto ha inizio con i vari cambi di idea di Honda, che da molti anni ha una relazione combattuta con la competizione a quattro ruote più importante al mondo.

Dopo essersi svincolata dal contratto che la legava a Jordan all'inizio del 2000, Honda ha lasciato la scuderia di Eddie Jordan senza un motore. Il team ha impiegato motori Ford per una soluzione a breve termine, ma in contemporanea ha provato ad ottenere un accordo con Mercedes per il lungo periodo.

In quel momento la compagnia tedesca provvedeva già a fornire propulsori alla scuderia McLaren, ma aveva pensato di lanciare il brand Smart come produttore di motori per accontentare Jordan e costruirne di prima qualità per la stagione 2004 di Formula 1. A quanto pare Ford scoprì immediatamente le contrattazioni e si mise di traverso, costringendo Jordan a fare uso delle sue unità propulsive per un tempo maggiore. Solo un anno dopo però Ford abbandonò la Formula 1 di punto in bianco e senza preavviso, e la scuderia irlandese si ritrovò improvvisamente senza motori.

In fretta e furia Jordan riuscì a siglare un accordo con Toyota per la fornitura degli stessi, ma in quel frangente la scuderia non riusciva a competere alla pari con le concorrenti in pista, per cui nel 2005 Eddie Jordan vendette il team a Midland Group per una cifra di 60 milioni di dollari.



Ovviamente non possiamo sapere che impatto avrebbe avuto l'ingresso di Smart nello sport ad alto tasso tecnologico, ma è comunque affascinante scoprire questo tipo di retroscena. Adesso la compagnia sta elettrificando in maniera integrale la sua gamma di veicoli, e al Salone dell'auto di Monaco di Baviera ha presentato il Concept #1, il quale incarna l'idea del brand sul futuro della mobilità.



In ultimo, tornando alla Formula 1, vogliamo rimandarvi ad un interessantissimo video sull'evoluzione delle monoposto a ruote scoperte nel corso degli anni. I tempi sul giro sono migliorati tantissimo, ma non in modo lineare.