Una Smart elettrica prova a spingere tre grossi pick-up contemporaneamente: si può fare?

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere molto bene i motori elettrici, che hanno di sicuro una grande spinta istantanea ma che perdono un po' di terreno sulla capacità di traino. Ad esempio molte auto elettriche non possono trasportare grandi rimorchi, il canale The Fast Lane Truck però ha deciso di fare una prova inedita.

Ha preso una Jeep Gladiator 2020, una Chevrolet Silverado 1500 Trail Boss e un Ford F-250, tre vetture mastodontiche del mercato americano, per spingerle allo stesso momento con una piccola e graziosa Smart Fortwo elettrica. Il canale, sempre più affascinato dal mondo elettrico (come dimostrano le prove avvenute di recente con la Tesla Model 3, poi la Model X e la Model Y) questa volta potrebbe avere un tantino esagerato... o forse no?

La piccola Smart Fortwo elettrica scelta per la prova, tra l'altro neppure di ultima generazione come potete notare dal design, vanta appena 89 CV e 156 Nm di coppia; una versione leggermente potenziata rispetto alla variante stock, che invece usciva dalla fabbrica con 74 CV e 130 Nm di coppia. Basterà questo a trasformare la sfida in una vittoria completa?

Ovviamente il canale parte per gradi, provando a spingere un grosso pick-up alla volta, senza riscontrare grossi problemi. La vera meraviglia però arriva sul finale, quando la piccola elettrica effettivamente riesce a trainare i tre mostri contemporaneamente. Ovviamente parliamo di una prova goliardica, senza alcun fondamento nel "mondo reale", dove l'autonomia della piccola vettura verrebbe buttata giù in pochissimo tempo, però possiamo parlare sicuramente di una grande prova di forza... provate ora a immaginare cosa potrà fare il Tesla Cybertruck Tri-motor.