La Smart si conferma la regina del mercato elettrico in Italia

Nel corso del 2019 sono stati 2.972 gli italiani che hanno optato per la mobilità green ed a zero emissioni di Smart. Il marchio del gruppo mercedes infatti si conferma il preferito dagli abitanti del Bel Paese. La crescita è importante, e pari al 144,8% rispetto al 2018, quando le unità immatricolate erano 1.214.

Si tratta di un notizia molto importante per il marchio di Hambach, che nel 2019 ha rappresentato il 27% delle auto elettriche immatricolate in Italia. Al primo posto troviamo la Smart EQ fortwo, con una quota del 22% del mercato e 2.359 unità vendute, mentre la parte restante degli utenti hanno optato per la versione forfour a quattro posti.

"La mobilità elettrica parte dalle città e oggi smart, grazie alle tradizionali doti di funzionalità, unite ai valori della guida a zero emissioni, ne è la migliore interprete. Per smart l'Italia è sempre stata uno dei mercati più importanti a livello globale, e i risultati ottenuti lo scorso anno, con una richiesta di vetture superiore alla nostra disponibilità, sono la dimostrazione che, in questa grande trasformazione del Marchio, siamo riusciti ancora una volta a conquistare il cuore degli italiani" ha affermato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia.

Di recente è stata presentata la nuova generazione di Smart elettriche, che ha un prezzo di partenza di 25mila Euro.