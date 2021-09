Smart Concept #1: per il marchio inizia l'era dei crossover elettrici

Al Salone di Francoforte del 2005 Smart svelò al mondo la sua idea di crossover: il Formore. Esteticamente vicina alla Forfour e meccanicamente legata alla Mercedes GLK, non vide mai la luce a causa dei problemi finanziari dell'allora DaimlerChrysler. Siamo giunti al 2021 e Smart ci riprova presentando al Salone di Monaco il Concept #1.

Il brand non è più quello del 2005, quando timidamente si affacciava a nuovi segmenti. Ora Smart è una joint venture 50/50 tra Dailmer e Geely. Il nuovo crossover delinea le future vetture che il brand sta preparando: elettriche e di medie dimensioni.

La Smart Concept #1 difatti ha le stesse dimensioni, all'incirca, dell'apprezzata MINI Countryman: 429 cm di lunghezza, 191 cm di larghezza e 170 cm di altezza. Grazie alla natura elettrica gli ingegneri hanno potuto limitare gli sbalzi, dotando il crossover di un passo di ben 275 cm, un dato interessante considerando il segmento.

Il nuovo crossover SUV elettrico di Smart sarà prodotto sulla piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely. Il design è un punto di rottura con la tradizione del marchio ed è caratterizzato dalle superfici morbide e dai gruppi ottici a goccia che attraversano l'intera larghezza del veicolo. L'abitacolo è luminosissimo grazie ad un ampio tetto panoramico. Gli interni sono minimali ma al tempo stesso chic, qui il protagonista è l'enorme touchscreen da 12,8 pollici. Il concept presenta quattro sedili avvolgenti, ma la versione finale punta su un divanetto posteriore, aumentando così la capacità a 5 persone.

Smart ha promesso il supporto alla tecnologia di ricarica rapida, una grande autonomia, aggiornamenti OTA (over the air, via etere) e un sistema infotainment di nuova generazione. Come annunciato a gennaio da Daniel Lescow, Smart sta affrontando una trasformazione dei propri valori: vuole apparire meno "giocosa" e più premium.