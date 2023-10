La Smart compie 25 anni: ecco la speciale EQ ForTwo 25th Anniversary

A suo modo, la mitica e super compatta Smart ha cambiato gli spostamenti urbani di milioni di persone nel mondo e oggi compie la bellezza di 25 anni - motivo per cui è appena stata lanciata la speciale Smart EQ ForTwo 25th Anniversary.

Soltanto in Italia la piccola Smart è stata in grado di conquistare il cuore di oltre 600.000 automobilisti, che hanno trovato nella super compatta la compagna ideale per i propri spostamenti urbani. Oggi, per celebrare 25 anni di onorata carriera (anche se tante cose sono cambiate negli ultimi tempi, con l’arrivo della nuova Smart #1 con 500 euro di ricariche gratis al lancio), abbiamo la possibilità di acquistare la nuova Smart EQ ForTwo 25th Anniversary su base Prime. Di serie abbiamo a disposizione un equipaggiamento unico, con un vantaggio cliente pari all’80% rispetto alle dotazioni offerte.

Partiamo dalle tre colorazioni esclusive: Carmine Red, Grey Matt e Sapphire Blue. Gli interni sono in pelle, i cerchi da 16”, il winter pack è incluso nell’offerta così come il bundle telecamera con sensori di parcheggio, i fari Full LED, le luci ambient e l’exclusive pack.

La nuova Smart EQ ForTwo 25th Anniversary si può ordinare in tutti gli Smart Center a un prezzo di 23.767 euro per la versione con caricatore di bordo a 4,6 kW, a 24.176 euro invece quella con charger da 22 kW (che vi consigliamo caldamente, soprattutto vista la poca differenza di prezzo fra le due varianti).