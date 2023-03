Smart Brabus #1 sottoposta al severo test dell'alce, ma il risultato è disastroso

Come successo per le Smart di “vecchia generazione”, anche per la Smart #1 presentata lo scorso anno è arrivata una versione più pepata brandizzata Brabus, che ha fatto lievitare la potenza dai 272 CV delle versioni standard ai 428 CV di questa versione sportiva, ma la ciclistica della Smart #1 è rimasta la stessa e il test dell’alce non perdona.

Come ampiamente spiegato dal team spagnolo di km77.com, la Smart #1 Brabus ha birra da vendere grazie al suo powertrain dual-motor da 428 CV che deve spostare un veicolo che riesce comunque a stare sotto alle due tonnellate di peso, ma purtroppo i tester ci tengono a precisare che l’aumento di potenza - quasi il doppio - non ha portato alcun aggiornamento a livello telaistico, dunque le sospensioni e la taratura delle stesse sono rimaste le medesime dei modelli standard, così come gli pneumatici, dei Continental EcoContact 6 con misura 235/45 R19 sviluppati per l’efficienza e non per la guida più sportiva.

Il test dell’alce simula una situazione d’emergenza in cui il conducente deve schivare un’ostacolo presente sulla propria corsia di marcia, e solitamente il test è considerato più che positivo quando la velocità d’esecuzione è uguale o superiore ai 77 km/h, ma fin dai primi metri si sono palesati i limiti della Smart #1 Brabus.

La vettura è apparsa nervosa e il poco controllo del corpo vettura da parte delle sospensioni innesca evidenti movimenti difficili da controllare, specialmente se si pensa ad una manovra del genere in un contesto reale. Gli pneumatici adottati non offrono chiaramente lo stesso grip di modelli più sportivi mentre l’intervento dei controllo di stabilità è tardivo, ma allo stesso tempo brusco quando entra in gioco, il che porta ad ulteriori scompensi nell’assetto.

In diverse occasioni l’auto si è esibita in sbandate esagerate che hanno portato all’abbattimento di numerosi coni e nel peggiore dei casi all’impossibilità di riportare il mezzo in corsia, e alla fine il miglior passaggio è stato effettuato ad una velocità di 65 km/h, ed anche in questo frangente il comportamento è stato poco intuitivo e potenzialmente “pericoloso” in un contesto stradale reale.

