Smart anticipa gli incentivi auto 2024: fino a 9.000 euro di sconto per la

Dopo l'addio ufficiale della storica Smart Fortwo, il brand adesso punta forte sui nuovi modelli Smart #1 e Smart #3. Ma gli incentivi? Ecco quali saranno per l'anno 2024 in Italia.

Smart adotterà una strategia proattiva sul mercato europeo, in particolare in Italia, rompendo gli indugi e anticipando gli incentivi per favorire l'acquisto di vetture elettriche. Con l'iniziativa denominata #smartincentivo, l'azienda offre un doppio ecobonus per le vetture in pronta consegna della gamma #1 e #3, in attesa dei nuovi incentivi previsti per marzo (il tutto mentre nel Regno Unito Smart #1 costa 6000 euro in meno grazie all'arrivo di un modello entry level).

L'operazione #smartincentivo mira a facilitare l'accesso all'ecobonus per i privati che acquistano le vetture attraverso finanziamenti, pagamenti in contanti o tramite il servizio di noleggio smart Mobility Rent. Queste offerte sono già disponibili presso tutti i concessionari smart, compresa un'offerta dedicata al modello #1 Brabus.

Danilo Testani, responsabile delle vendite di Smart Italia, ha sottolineato "L'attesa e l'incertezza. Sono il maggiore ostacolo nell'acquisto di un'auto nuova. Per questo motivo, abbiamo deciso di togliere tutti i dubbi grazie un'offerta semplice ed estremamente vantaggiosa che, di fatto, anticipa gli ecoincentivi previsti al mese di marzo"

Grazie a questo incentivo, il modello #1 Pro è disponibile a partire da 28.545 euro, IVA inclusa, considerando anche il contributo ecobonus e il #smartincentivo, con la possibilità di ulteriori agevolazioni in caso di rottamazione. Il modello #3 Pro, nelle stesse condizioni, parte da 29.545 euro. Inoltre, sono previsti canoni di noleggio ridotti anche per le versioni prestazionali #1 Brabus e per le vetture a trazione integrale #1 pulse.