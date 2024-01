Smart #6, la prossima berlina elettrica in arrivo: ecco come sarà

Smart sta progettando di estendere la sua presenza su tutti i fronti del mercato automobilistico. Attualmente, sarebbero già in fase di sviluppo di due nuovi modelli che verranno lanciati in Europa nei prossimi due anni, con un quinto modello in cantiere. Il tanto atteso arrivo della smart #6 è previsto per il 2027, ecco qualche dettaglio.

Mentre vi informiamo che i prezzi della Smart #1 sono scesi di 6000 euro in Gran Bretagna, da un'azienda automobilistica urbana di eccellenza, il marchio si espanderà per coprire tutte le tipologie di segmento presenti sul mercato, introducendo la Smart #6, ovvero un suv dopo un piccolo crossover che debutterà nel 2026. Dopo la Smart#1 e la Smart #2 sappiamo inoltre che ben presto giungerà alle nostre porte un terzo modello.

Si tratterà di una monovolume, il modello più grande mai prodotto dal marchio di auto elettriche, che farà il suo debutto nel 2026. Un'altra novità per il marchio sarà anche un nuova berlina, la cui data resta un ignoto (si parla di "entro la fine del decennio"). Sarebbe davvero una novità senza precedenti (ecco tutti gli allestimenti di Smart #1 e Smart #2).

La futura smart #6, che potete vedere in questo render di Motor.es, si caratterizza per un design elegante e accattivante, con un tocco quasi da coupé che la posizionerà tra le compatte e il segmento D. Questo modello sarà fondamentale per catturare l'attenzione dei clienti abituati alle classiche berline a tre volumi e avrà un passo simile a quello della Polestar 2.

All'interno, smart seguirà il suo consueto stile, con ampi schermi digitali e un ampio tunnel centrale nella parte anteriore, garantendo spazio sufficiente per cinque passeggeri in totale comfort. Il marchio sfrutterà le tecnologie avanzate di Geely per questo nuovo modello rivolto alle famiglie, con l'aggiunta, inoltre, di una maggiore altezza da terra. Un'opzione sicuramente intrigante, al pari delle innovazioni che verranno dall'interno della vettura.

La futura smart #6, ripetiamo, arriverà sul mercato europeo nel 2027 e già fa parlare di sé per la sua tonomia (dichiarata dalla casa) di ben 600km. Il marchio offrirà diverse versioni, con uno o due motori elettrici, inclusa la trazione integrale e pure una versione BRABUS.