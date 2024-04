Smart #5, in cantiere il nuovo SUV premium elettrico: ecco come potrebbe essere

Un degno rivale di BMW X1, Volvo XC-40 e Mini Countryman: Smart sarebbe al lavoro sul suo B-SUV premium che dovrebbe prendere il nome di Smart #5. La prima entrata in scena dovrebbe tenersi in occasione del Motor Show di Pechino.

Descritto come un modello che "supera i limiti urbani delle Smart tradizionali", il SUV #5 sarà presentato come concept prima di entrare in produzione in Cina entro la fine dell'anno, con inizio delle vendite previste per il 2025. Il render che vedete qui in alto è stato realizzato dai colleghi inglesi di Autocar.

Smart #5 sarà sviluppato in collaborazione tra i maggiori azionisti di Smart, Geely e Mercedes-Benz e si unirà ben presto alla recente gamma di modelli Smart #1 e #3. Inoltre, vi abbiamo parlato anche di un quarto modello, ovvero la prossima generazione della Fortwo a due posti chiamata #2, farà la sua comparsa nel 2025.

Smart #5 presenterà una forma più verticale rispetto ai suoi predecessori, con un design robusto e pratico. Basato sulla stessa piattaforma delle #1 e #3, con l'architettura elettrica da 800 V. Inoltre, offrirà opzioni di trazione posteriore o integrale e batterie con varie capacità energetiche. Smart punta anche a offrire versioni potenziate del #5, come il modello Brabus n. 5, per competere con le versioni ad alte prestazioni dei suoi rivali. Con queste innovazioni, Smart si prepara a una nuova era, abbandonando le sue origini per abbracciare il mercato degli acquirenti di veicoli elettrici.

Andando ancora avanti nel tempo, Smart introdurrà anche un quinto modello, che sarà una berlina e si chiamerà Smart #6. Non abbiamo molte informazioni su questo mezzo, è ancora incerto se si tratti di una berlina tradizionale o di un SUV coupé, tuttavia sappiamo che si posizionerà tra il segmento delle compatte e il segmento D. Il suo debutto è previsto per il 2027 e rappresenterà la più grande vettura mai prodotta dal marchio, offrendo una spaziosa cabina interna con ampi schermi digitali e tecnologie avanzate. Anche qua, ci si aspetta versioni sia a trazione integrale che posteriore, nonché una versione Brabus successiva al lancio.

COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse i è uno dei più venduti oggi su