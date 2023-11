La nuova Smart #3 elettrica è disponibile in Italia, quanto costa? Ecco il prezzo

Dopo il recente test drive su strade di Maiorca, smart #3, il primo SUV Coupé firmato smart, è pronto per il lancio commerciale in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria, seguito dagli altri mercati europei.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH, ha dichiarato: "Maiorca ha fornito il terreno di prova ideale per il nostro SUV Coupé. La sua configurazione geografica diversificata ha consentito alla #3 di mostrare al meglio le sue prestazioni dinamiche e un'impronta visiva dinamica".

Smart #3, più lunga di 11 cm rispetto al modello precedente, offre ampio spazio per i bagagli e comfort per i passeggeri posteriori. Con uno stile sportivo, si posiziona nel segmento degli EV di fascia alta, caratterizzato da curve atletiche, griglia a forma di A e fari a LED. La versione BRABUS presenta cerchi da 20 pollici (ecco invece come sarà la nuova Smart ForTwo).

Con batteria da 66 kWh e autonomia fino a 455 km, la potenza varia da 200 kW a 315 kW per la BRABUS, offrendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 5,8 a 3,7 secondi. La ricarica rapida raggiunge fino a 150 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% in meno di 30 minuti.

Il SUV Coupé offre un'esperienza di guida fluida grazie al nuovo software proprietario che include sistemi come l'Highway Assistant e l'Automatic Parking Assist. È compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e riceverà aggiornamenti over-the-air (OTA) per mantenere il software all'avanguardia.

Oltre alle versioni BRABUS, 25th Anniversary Edition, Premium e Pro+, la versione Pro è l'opzione d'ingresso con batteria da 49 kWh, capacità di ricarica fino a 130 kW, autonomia fino a 325 km e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. La Pro offre un'ampia gamma di funzioni e schermi full HD da 9,2" e 12,8" e partirà da 38.548 euro.