La Smart #3 arriva in Europa: fino a 315 kW di potenza ma prezzi al di sopra dei 40.000 €

Anche Smart si è presentata all’IAA Mobility 2023 con una succosa novità: la nuova Smart #3 ha ufficialmente debuttato in Europa dopo la world première all'Auto Shanghai nell'aprile di quest'anno.

Secondo il marchio è una vettura sportiva che ha stile da vendere. Il nuovo SUV elettrico si presenta con una potenza di picco che arriva a 315 kW per la variante BRABUS e 200 kW per le altre versioni, abbiamo dunque prestazioni ancora più elevate della Smart #1 già arrivata in Italia. La variante BRABUS nello specifico accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, mentre la versione Pro+ ne impiega 5,8. L’autonomia complessiva della vettura è compresa tra i 435 e i 455 km, inoltre possiamo contare su un sistema di sospensioni ottimizzato e un passo di 2.785 mm (praticamente identico alla nuova Renault Scénic E-Tech Electric vista dal vivo). Smart ha lavorato molto sull’aerodinamica, abbiamo infatti un coefficiente Cx di appena 0,27, la potenza di ricarica invece può arrivare a 150 kW, significa che si va dal 10% all’80% in 30 minuti presso le colonnine DC.

Non mancano infine sistemi di assistenza alla guida innovativi, pensiamo - fra gli altri - all’assistente alla guida in autostrada (HWA) e all’assistente al parcheggio automatico (APA). Non è tutto, perché per festeggiare i 25 anni del brand avremo anche una Smart #3 25th Anniversary Edition, impreziosita da elementi di design BRABUS, 455 km di autonomia e ricarica AC da 22 kW. Il quadro strumenti HD è da 9,2 pollici, lo schermo centrale per l’infotainment è invece da 12,8 pollici.

Purtroppo non abbiamo ancora i prezzi per il mercato italiano, dove la commercializzazione avverrà a partire dal primo trimestre del 2024. Sappiamo però che in Germania i prezzi partono da 43.490 euro per la Pro+, 46.490 euro per la Premium, 46.990 euro per la 25th Anniversary Edition e 50.990 euro per la Brabus.