Smart #2, ecco come sarà l'erede della piccola EQ Fortwo

La Smart EQ ForTwo elettrica è fra gli EV più venduti in Italia ma nel giro di breve tempo dovrebbe sparire dai listini, sostituita da una versione più moderna e con un nuovo nome.

Si tratta della prima auto nella top 10 delle più piccole in commercio nel nostro Paese, con una lunghezza di soli 2,74 metri, di conseguenza stiamo parlando di una city car decisamente comoda per via del suo basso spazio occupato, anche se ovviamente solo due posti.

Nel corso degli ultimi anni l'azienda si è decisamente reinventata ed ha cambiato di fatto “immagine” concentrandosi solo sulle auto elettriche, e nel contempo dando vita a delle vetture dalle dimensioni maggiori. In commercio vi sono infatti il crossover numero 1 e il SUV coupé numero 3 e in futuro sono previsti nuovi modelli ogni anno, a cominciare dalla Smart numero 2, che sarà appunto l'erede dell'attuale Fortwo.

Per cercare di capire come sarà la piccola vetturina a livello estetico ci rifacciamo al render pubblicato nelle scorse ore dai tedeschi di AutoBild, che hanno preso spunto dall'ultimo modello della Smart due posti, adattandolo al design delle Smart 1 e 3.

Spiccano in particolare i nuovi fari con la forma a freccia, con tanto di striscia led centrale a raccordare entrambi. La griglia, invece, potrebbe avere il classico disegno a nido d'ape che abbiamo già visto proprio sull'EQ fortwo e anche le dimensioni dovrebbero essere più o meno le stesse.

Gli specchietti esterni, secondo AutoBILD potrebbero essere proposti come optional, forse presenti nella conformazione classica per la versione base e sostituiti da telecamere in quella “premium”. Le portiere appaiono invece molto rotonde e sembrano ispirarsi alla “vision smart EQ fortwo” mostrata nel 2017, ma non sono completamente vetrate come quelle del concept, sposando invece un design più classico.

La cosa certa è che la Smart 2 non snaturerà se stessa, restando la classica vettura a due posti con delle dimensioni di circa 2,7 metri di lunghezza, 1,66 di larghezza e un'altezza di soli 1,56 metri.

Da segnalare infine che la produzione avverrà in Cina presso la piattaforma di Geely mentre a livello di batterie dovrebbe montare un pacco con una potenza da 60 kW. Infine, per quanto riguarda le tempistiche, la nuova Smart 2 è attesa sul mercato per la primavera del 2024.