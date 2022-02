Smart #1 è ufficiale: come sarà il primo crossover EV del marchio riorganizzato

Vi ricordate della Smart Concept #1 mostrata al Salone di Monaco dalla joint venture 50/50 tra Daimler e Geely? Ebbene, questo crossover SUV elettrico è stato confermato di recente dal brand stesso con nuovi teaser che rivelano il design coperto dal tipico camuffamento.

La Smart #1, questo il nome ufficiale, sarà la prima vettura prodotta dalla partnership tra Mercedes-Benz e Geely e rilasciata sul mercato europeo e cinese nel 2022. Si tratta, come già anticipato a fine 2021, di un crossover SUV elettrico basato sulla piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely, in rottura con la tradizione del marchio per preferire una soluzione più morbida e minimale per tutto il veicolo.

Le misure le abbiamo già trattate: 429 cm di lunghezza, 191 cm di larghezza e 170 cm di altezza, paragonabile alla MINI Countryman. In copertina potete vedere il nuovo teaser pubblicato da Smart, tutto a tema “#1” con dettagli neri, giallo fluorescente e verde militare; in calce alla notizia, invece, c’è il concept mostrato all’evento IAA di Monaco.

Purtroppo mancano ancora immagini relative agli interni e dettagli sul gruppo propulsore, mentre Smart ha voluto enfatizzare lo sguardo verso il futuro della società con lo schema di denominazione inedito: “[Questo nome] è usato per legarsi ai social media, dove il simbolo ‘#’ evoca le tendenze dell’era digitale”. Insomma, sembrerebbe un tentativo di abbracciare ulteriormente il pubblico giovane. Sarà una strategia di successo? Lo capiremo solamente con il rilascio definitivo.

A inizio 2022 abbiamo invece detto addio alla Smart ForFour andata in pensione.