La Smart #1 spiata durante una ricarica alle colonnine: ecco le immagini degli interni

Aprile si avvicina assieme alla presentazione ufficiale del nuovo crossover elettrico di Smart, per ora conosciuto come #1, ma intanto i colleghi di Motor1 hanno avvistato un prototipo camuffato durante una sosta presso una colonnina della Repubblica Ceca. Vediamo quindi quali novità emergono da quest’ultimo avvistamento.

Innanzitutto bisogna specificare che probabilmente si tratta di un modello quasi pronto per la produzione, dato che la presentazione è imminente, e questo sembra quindi confermare la presenza delle maniglie a scomparsa su tutte e quattro le portiere, con il supporto degli specchietti retrovisori posto sulla carrozzeria della porta e non nel canonico angolo che si crea tra il montante A e la portiera.

Approfittando dell’auto in sosta, i fotografi hanno “rubato” anche qualche immagine degli interni, che rimangono comunque visibilmente coperti da teloni in tessuto nero. In ogni caso anche l’abitacolo sembra ultimato, con delle linee che riportano alla mente gli stilemi Mercedes (a proposito, date un’occhiata alla Mercedes-AMG GT Track Series, l’ultima sportiva dedicata alla pista della casa tedesca), con una console centrale particolarmente larga che converge fino all’imponente pannello dell’infotaiment posto in posizione centrale.

Infine, occhi attenti hanno notato che questo modello adottava pinze dei freni rosse dal look più sportivo, un dettaglio che potrebbe far pensare che questo particolare modello fosse quello più potente tra quelli che saranno disponibili quanto la Smart #1 approderà sul mercato. Ricordiamo infatti che il modello dovrebbe arrivare in due versioni con tagli di batteria e di potenza differenti: una dotata di un solo motore da 200 CV, e una più prestante con due motori e 326 CV di potenza, accoppiato ad una batteria da 60 kWh che dovrebbe garantire fino a 500 km di autonomia.

Prima di lasciarvi vi invitiamo a consultare l’intera galleria cliccando su questo link, dove troverete tutte le immagini scattate dai colleghi di Motor1.