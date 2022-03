La Smart #1 potrebbe essere presentata ad aprile: sarà il primo SUV del brand

Smart annunciò la Concept #1 come frutto della collaborazione tra Daimler e Geely durante lo scorso Salone di Monaco, e a quanto pare il modello definitivo è sempre più vicino. A darne la notizia è un sito tedesco, MB Passion, che oltre a fornire interessanti dettagli sul modello, ha aggiunto che il SUV Smart verrà presentato il prossimo aprile.

Si chiamerà Smart #1 il primo SUV elettrico del brand, e stando a quanto dichiarato dal portale tedesco, verrà declinato in due versioni con caratteristiche tra loro differenti. Saranno due i tagli di batteria a scelta del cliente, con la versione più potente che dovrebbe avere una capacità di 60 kWh. Inoltre ci sarà una versione dotata di un singolo propulsore elettrico montato sull’asse posteriore capace di 200 CV, affiancata da una variante più potente che monta due motori (uno per ogni asse) per una potenza totale di 326 CV e trazione integrale.

La Smart #1 meno potente dovrebbe percorrere 430 km con una singola carica, mentre la versione più pepata (ma con batteria più capiente) dovrebbe arrivare fino a 500 km. Quando l’energia finisce, entrambi i modelli potranno contare sulla ricarica veloce che permette di passare dal 5 all’80% in circa 30 minuti.

Le linee della vettura restano nascoste sotto un wrap nero caratterizzato da molte linee grigie e giallo fluo che ne celano i dettagli, ma a grandi linee il design della Smart #1 sembra molto simile alla concept originale. Sarà quindi il primo SUV del marchio, ma anche il mezzo più grande mai prodotto da Smart, con una lunghezza totale di 4,30 metri e un interasse tra le ruote che misura 2,75 metri. Infine sappiamo che la Smart #1 arriverà in Europa e Cina, ma non sbarcherà oltreoceano.