Una Smart #1 più economica con batterie LFP? È già arrivata in Europa

Smart ha cambiato completamente pelle: ha detto addio alla classica ForTwo e ha iniziato un nuovo corso con la Smart #1, i cui ordini sono stati aperti da pochissimo in Italia. Il suo prezzo sembra partire da 42.500 euro, dalla Germania però trapela una nuova versione più economica.

La Smart #1 “entry level” che si può acquistare in Italia è attualmente la Pro+ con batteria da 66 kWh (62 kWh utilizzabili) e 420 km di autonomia, in Germania però è appena arrivata una nuova versione decisamente più accessibile. Parliamo della nuova Smart #1 Pro dal prezzo di partenza di 37.490 euro. Tale prezzo è reso possibile dall’utilizzo di una batteria LFP (generalmente meno costosa, utilizzata anche da Tesla e da altri produttori) da 49 kWh, capace di promettere fino a 310 km di autonomia.

Un range sicuramente inferiore ai 420 km della variante Pro+ ma comunque più che sufficiente per un utilizzo urbano. La nuova Citroën ë-C3 elettrica arriva a 320 km, ad esempio, dunque è un range che diventerà alquanto “standard” per le vetture elettriche urbane. La nuova MINI Cooper E appena presentata non va oltre i 305 km, giusto per avere un altro esempio.

Speriamo dunque che questa variante con batterie LFP possa arrivare anche in Italia, l’attuale Pro+ invece monta batterie NMC che sfruttano una diversa tecnologia (che differenza c’è tra una batteria LFP e una NMC?). Nel frattempo è possibile ordinare la nuova Smart #1 nel nostro Paese con 500 euro di ricariche gratuite, un’offerta valida solo fino al prossimo 30 ottobre.