Smart #1, disponibili i nuovi allestimenti Pro e Pulse: i prezzi? Si parte da 37mila euro

Smart #1 è la prima vera next gen del brand, con una nuova proposta che mira a introdurre l'elettrico nella gamma. Attualmente sono disponibili diverse versioni dell'utilitaria del gruppo BMW, alcune di queste più pregiate di altre. Vediamo di fare dunque un po' di ordine.

Oltre alle varie versioni Brabus, Launch Edition e Premium, sono state introdotte anche gli allestimenti Pulse, Pro e Pro +. Quest'ultime, in particolare, offrono un prezzo di partenza di 37.548,46 euro (per quanto riguarda la Pro), con la possibilità di optare per una soluzione leasing con canone mensile di 488,66 euro. Questo allestimento di partenza include già optional interessanti, come i freni a disco ventilati, sensori di pioggia, sedili anteriori regolabili a 4 posizioni, battitacco, luce ambientale a 64 colori, display centrale da ben 12,8 pollici e un quadro strumenti digitale da 9,2 pollici.

Salendo leggermente di prezzo con la versione Pro + il prezzo di partenza arriva a 42.548,46 euro (leasing con canone 578,67 euro mensili). Qui la batteria sale da 47 a 66 KWH, con un autonomia che può arrivare fino a 420 km di autonomia e ricaricarsi dal 10 all'80% in soli 30 minuti.

Infine, la versione Pulse, con prezzo di partenza di 46.618,47 euro (o leasing con canone mensile di 715,07 euro), aggiunge, tra le altre cose, un head up display da 10 pollici, aggiornamenti Over the Air, ricarica wireless del telefono, e il 4g/ wifi (ecco come sarà la prossima iterazione della Smart ForTwo).

La Smart #1 Brabus è stata messa sotto stress attraverso il famigerato test dell'Alce, con risultati che non hanno affatto soddisfatto gli esperti.