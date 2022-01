Sly Garage mostra la nuova Anomalya, la supercar che nasce in Toscana

Nasce a Capannori, in Toscana vicino Lucca, la nuova Anomalya di Sly Garage, la prima supercar Made in Italy che verrà presentata nella settimana del festival della canzone italiana di Sanremo 2022, presso il Grand Hotel Des Anglais.

Il peso della vettura si ferma a 1.080 kg, mentre la sua velocità massima è fissata a ben 270 km/h, pronta a fare concorrenza a vetture più blasonate a marchio Ferrari, Lamborghini e Bentley (a proposito: il Bentley V12 andrà presto in pensione). L'accelerazione 0-100 km/h è possibile in 4,4 secondi, c'è dunque una forza che ci inchioda al sedile non appena schifiamo il pedale dell'acceleratore, così come una supercar dovrebbe fare.

Secondo chi l'ha creata, la nuova Anomalya riporta il piacere di guida delle supercar degli anni '90, nonostante tecnica, materiali e tecnologia siano assolutamente dei nostri giorni. Un'auto "anomala", come suggerisce lo stesso nome, che si rifà al significato letterale di "non conforme": secondo Sly Garage Factory è una vettura che non si conforma in nessun modo a ciò che consideriamo "politicamente corretto", un vero e proprio "giocattolo per adulti" che mira a trasformare i sogni in realtà.

Questo nelle intenzioni del produttore, ora non resta che attendere la presentazione ufficiale presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo per scoprirla a 360 gradi, ormai manca davvero poco.