Slitta trainata dai cani costringe la polizia all'inseguimento tra le strade innevate

Quello che vi proponiamo oggi è sicuramente uno scenario inusuale, per il quale le forze dell'ordine di certo non sono addestrate, ci mancherebbe: quattro cani trainano autonomamente una slitta su un'extraurbana nel bel mezzo di una bufera di neve, passando col rosso e costringendo quindi la polizia all'inseguimento.

Il tutto avviene a Billings, in Montana, e le riprese provengono dalla camera a bordo di una volante della polizia, la quale mostra questi cani imperterriti nella loro corsa mentre si fanno beffe degli agenti che tentano di farli accostare o di tagliargli la strada. E' stato del tutto inutile porsi di traverso sul loro percorso, le due volanti sono state bellamente ignorate o aggirate.

Stando a quanto divulgato dall'account YouTube Fire and Police Videos, che ha caricato il video, gli agenti Dave Firebaugh e Jeremiah Adams non avevano risposto ad alcuna chiamata, ma sono stati invece tra i primi ad avvistarli mentre controllavano l'area.

Jen Mignard, proprietaria degli animali e praticante di escursioni coi cani da slitta, ha riferito che era uscita per avviare i primi giorni di pratica stagionale, utili per una imminente gara alla quale avrebbero partecipato, quando è caduta dalla slitta e i cani hanno proseguito senza batter ciglio. La donna ha riferito le seguenti parole e KTVQ-TV:"Ho pensato, 'Cacchio, non va affatto bene', nonostante fossi sicura che sarebbero semplicemente tornati indietro verso il mio pick-up."

