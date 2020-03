Slitta a settembre la presentazione della Maserati MC20

La nuova Maserati MC20 doveva essere presentata a Modena a Maggio, ma nulla da fare. Anche questo bolide finisce vittima del coronavirus. I fan del brand e dell'automotive in generale dovranno attendere ancora parecchi mesi. Con un post sui social, Maserati ha annunciato che la MC2020 sarà presentata con un evento speciale a settembre.

La Maserati MC20 è stata annunciata per la prima volta a fine febbraio, assieme al nuovo logo del marchio. Stiamo parlando di un'auto che riprende l'animo della MC12, la vettura con cui Maserati è ritornata a farci emozionare nelle competizioni di motorsport.

Nel frattempo, la Maserati MC20 è stata parazzata qua e là. L'ultima volta a pochi metri da "Il Dito" di Cattelan, nei pressi di Piazza Affari a Milano. Prima ancora era stata beccata a Modena, occasione in cui c'era arrivata una clip con il bolide in strada. In entrambi i casi, ovviamente, la supercar era stata pesantemente mascherata per occultarne le linee — anche se il camuffamento non ha saputo nascondere il suo animo aggressivo da sportiva.

Purtroppo, anche la MC20 finisce vittima della pandemia e dobbiamo prepararci una stagione di rinvii. Anche altri big della prossima stagione dell'automotive sono già stati messi nel congelatore, in attesa di poter essere presentati in uno scenario più tranquillo. Tra questi anche il nuovo Ford Bronco Sport.