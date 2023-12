La slitta di Babbo Natale perfetta? Un mix fra Dacia Jorgger e 911, rigorosamente green

E se Babbo Natale fosse un appassionato di auto? E se si fosse reso contro che le renne sono un mezzo di trasporto antiquato? E se foste voi i Babbo Natale, quale veicolo sarebbe più adatto alle vostre scampagnate? Ecco una piccola lista di auto ispirate a tutto questo. Per quanto possa sembrare forzato e bizzarro, è sicuramente divertente.

Più che una lista, potremmo parlare di un mix di caratteristiche alle quali la Babbo Natale Car si dovrebbe attenere. Servirebbe un veicolo resistente, aerodinamico, pratico e adatto a tutti i tipi di terreno. E perché no, visto che l'estetica vuole la sua parte, dovrebbe essere anche bello da vedere.

Partiamo dalle basi: la capacità di carico. Chi meglio di Dacia Jogger assolverebbe a questo compito? Con una capacità di carico di 1807 litri, lil crossover romeno offre spazio sufficiente per i regali di un piccolo borgo cittadino (magari ecco, piccoli pensieri, non esageriamo).

Aerodinamico, pronto e scattante, come Porsche 911 GT3 RS, magari con la sua modalità di Land Assist che permette di regolare il carico dell'aria: per gli atterraggi veloci, sarebbe uno strumento molto comodo. E poi, un bel telaio, come quello delle Range Rover: 4x4, sospensioni pneumatiche morbide e sterzo integrale.

Visto che siamo ecologici, dobbiamo dare il buon esempio del resto, questo veicolo dovrebbe essere elettrico. Si ma, l'autonomia? Un bel problema. E allora chi non meglio della campionessa Lucid Air con la sua batteria da 118 kWh e una capacità di ricarica fino a 350 kW? Ma in fondo, quest'anno siamo stati tutti più buoni, almeno in Europa: infatti l'elettrico ha oramai superato il diesel.

Infine c'è il tema della sicurezza, del resto per i cieli invernali gli ingombri sono dietro l'angolo. Audi Q6 E-Tron sarebbe un'auto perfetta grazie al suo sistema di luci intelligenti che avvisano dei pericoli.