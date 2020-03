Delle slide trafugate svelano i piani di Toyota e Lexus fino al 2024

In casa Toyota bollono diverse novità in pentola, anche se molte di queste non sono ancora state annunciate ufficialmente. Sul web però sono arrivate delle succose supposizioni, che potrebbero avere più di un fondamento.

Da qualche ora infatti hanno iniziato a circolare su internet delle slide inequivocabili, che Toyota però non ha confermato interrogata da TheDrive. Andiamo comunque a vedere cosa rivelano i documenti "leakati". Secondo le slide trafugate, presto vedremo un nuovo minivan Sienna e un crossover ancora senza nome entro il prossimo autunno (che torni il nome Venza?). In ogni caso si tratterà di vetture soltanto ibride.

Scopriamo poi che la nuova GR86, questa sì già confermata, continuerà a condividere la piattaforma con la Subaru BRZ di nuova generazione, con un motore da 255 CV Turbo e trazione posteriore. Il lancio in questo caso è previsto per il luglio 2021. Sempre nel 2021 è atteso il lancio del nuovo Corolla Crossover, del quale purtroppo non sappiamo nulla, mentre il Camry otterrà un leggero refresh per essere ridisegnato nel 2024. Nel 2022 arriverà invece l'aggiornamento dell'Avalon.

Le novità non finiscono qui, abbiamo anche un Tundra riveduto e corretto verso la fine del 2021, con piattaforma TNGA-F e motore V6 Turbo Hybrid, non più V8, e una nuova Tacoma nel 2024. Per quanto riguarda il luxury brand Lexus, non ci saranno più motori V8 al di sotto dei 90.000 dollari, nel 2022 però vedremo il Biturbo V8 LC F. Nel 2021 inoltre arriverà una nuova IS, LS ed ES saranno aggiornate nel 2022, la GS sarà cancellata dal listino e sostituita da una sorta di Mirai in salsa Lexus. Nel 2023 sarà invece il turno delle nuove versioni delle RX, NX e GX con schermo infotainment da 14 pollici.