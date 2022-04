Grande Slam per Ferrari: Leclerc trionfa in Australia, fuori Verstappen e Sainz

Il weekend di Leclerc era iniziato ottimamente sin dalle prove libere di venerdì, con un ottimo feeling a bordo della F1-75 che si è tradotto nelle qualifiche di sabato in una pole position strappata al Campione del Mondo, Max Verstappen, all’ultimo tentativo. Ad ogni modo, Ferrari vince il GP di Australia e mantiene la testa al campionato di Formula 1.

Dopo aver conquistato la pole nelle qualifiche di ieri, Leclerc ha in lungo e largo dominato l’intera gara non lasciando a Verstappen, prima del ritiro al 40° giro per un problema al motore, la possibilità di soffiargli la prima posizione. Si tratta del primo grande slam per Ferrari dopo 12 anni, da quando Alonso nel 2010 riuscì a conquistare pole, giro veloce e a vincere il GP. Decisamente crudele la dea bendata, in un weekend sfortunato, nei confronti di Carlos Sainz, costretto al ritiro dopo appena 3 giri per essere finito sulla ghiaia.

Si tratta comunque di un DNF agrodolce dal momento che anche l’attuale Campione del Mondo non è riuscito a mettere a segno neanche un punto per la Red Bull, con il team con sede a Milton Keynes che si è dovuta accontentare della seconda posizione del podio con Perez. Straordinario George Russel che vince il suo primo vero podio in Formula 1, conquistato interamente su pista, lasciandosi alle sue spalle un Lewis Hamilton ancora in cerca di una Mercedes in grado di competere per posizioni ben più alte.

Menzione d’onore, infine, per Albon che grazie ad una strategia borderline con Williams è riuscito ad assicurare al team il primo punto stagionale, a lungo sofferto lo scorso anno. E voi, invece, avete seguito questo gran premio mattutino? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.