Fa slalom nel traffico ad alta velocità e finisce malissimo: ecco come non guidare

Se amate l'alta velocità, la cosa migliore da fare è investire in un bel Track Day, così da guidare in sicurezza, non mettere a repentaglio la vita altrui e non aver paura di infrangere i limiti di velocità. Il conducente della BMW del video di oggi al contrario vi insegna cosa non fare mai sulle strade pubbliche.

Il filmato è spuntato su Reddit (se non vedete il video cliccate sul link in fonte per andare su Reddit) nelle scorse settimane e non è chiaro dove sia stato girato (sembra in Kosovo), neppure su quale BMW si trovi esattamente l'uomo - anche se probabilmente si tratta di una E46 M3 con cambio SMG. Si vede chiaramente come l'uomo sia alquanto seccato dal traffico lento attorno a lui: inizialmente affronta qualche rotatoria, poi all'entrata in autostrada inizia la follia.

L'uomo inizia ad accelerare in maniera importante e - cosa forse ancor peggiore - a fare slalom fra le auto, passando da una corsia all'altra e sorpassando spesso a destra. Proprio il suo andare a destra e a sinistra ad alta velocità causa la perdita del controllo del mezzo, che si schianta violentemente contro il guardrail destro per poi fare carambola e finire su quello sinistro. Per puro miracolo non è successo niente di grave: nessun'altra vettura è stata coinvolta e il conducente della BMW sembra sia uscito illeso dal sinistro. La lezione però è chiara: vi ha mostrato cosa non fare mai in un'autostrada aperta al pubblico. A proposito di incidenti: guardate l'incidente di una Kia EV6 che finisce in fiamme.