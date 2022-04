Fa slalom in autostrada con la Porsche 911, poi si schianta e scappa a piedi

Non fare slalom in autostrada, fra le auto e le diverse corsie, è forse una delle prime regole che si imparano a Scuola Guida. Il conducente di una Porsche 911 però avrebbe meritato un corposo ripasso, visto il disastro che ha causato lungo un'autostrada della Florida.

Sull'accaduto sta indagando la Florida State Highway Patrol, poiché il conducente della 911 impazzita è fuggito abbandonando la supercar. Ma andiamo ad analizzare cos'è successo. Nel video che trovate in basso (per vederlo vi basta cliccare sulla miniatura al centro del frame) si vede chiaramente una Porsche 911 sopraggiungere ad alta velocità dalla prima corsia.

Supera una prima auto che sta procedendo nella seconda corsia, la stessa che ha girato le immagini con una dashcam, attraversa l'intera carreggiata, perde il controllo del posteriore e - dopo un 360 in piena regola - finisce contro la barriera spartitraffico. Diverse persone si sono subito fermate per prestare soccorso, per accertarsi che tutto fosse ok ed effettivamente le due persone a bordo erano sane e salve.

Adam Ibrahim, l'autore del video, ha raccontato che i due stavano persino sorridendo, probabilmente non avevano ben chiaro cosa fosse successo qualche attimo prima. Per un istante sembrava che il conducente della Porsche fosse riuscito a evitare il peggio, poi invece lo schianto finale, a ricordarci che l'autostrada non è il nostro parco giochi personale. Come direbbe Walter Sobchak de Il Grande Lebowski, "Questo non è il Vietnam, è il bowling: ci sono delle regole". Chissà, magari con la 911 Dakar non sarebbe successo...