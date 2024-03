Slalom in autostrada, con tanto di incidente: il video della follia di tre BMW

Dopo avervi parlato della follia di questa Jaguar E-Pace documentata da due dashcam, questo video, della durata di sei minuti e condiviso sui social media dall'account YouTube "Slow Benz", riporta un pericoloso e illegale comportamento di guida: un gruppo di almeno tre BMW mentre si muovono a velocità elevatissime su una freeway presso New York.

Questo gruppo di conducenti sembra aver voluto sfidare le leggi del traffico senza la minima attenzione alla sicurezza degli altri utenti della strada. La velocità dei veicoli supera notevolmente i limiti consentiti, come dimostrato dai segnali di limite di velocità che indicano un massimo 80 km/h.

Nonostante il traffico denso, il gruppo continua imperterrito a viaggiare a velocità sconsiderate, facendo slalom a destra e a sinistra superando le altre automobili. A un certo punto però, una delle BMW, una M4, perde aderenza e finisce per schiantarsi contro una Honda CR-V, per poi sbattere violentemente contro la barriera di cemento sul lato della strada.

La situazione è molto grave sia per l'entità dell'incidente causato, sia per il fatto che il gruppo stava facendo un qualcosa di estremamente pericoloso, soprattutto per il fatto che la strada era molto trafficata e il minimo errore può causare collisioni a catena con conseguenze a dir poco devastanti per le altre persone. Per fortuna, o forse per miracolo, sembra che nessuno sia stato seriamente ferito nell'incidente, come confermato da un post successivo su un account Instagram presumibilmente appartenente al conducente della M4 coinvolta. Le auto coinvolte non presentavano targhe e, al momento, i conducenti sono riusciti a non farsi identificare.

Questi comportamenti, lo ribadiamo, sono estremamente pericolosi e mettono in serio pericolo gli automobilisti che, delle scorribande di qualche esaltato, non c'entrano niente. Invitiamo dunque, per l'ennesima volta, a non emulare simili comportamenti e di svolgere determinate manovre, se vi sentite in grado di farle, solo in ambienti legali e controllati. In sostanza, se volete sfogarvi, andate in pista e, soprattutto, prendetevi le vostre responsabilità.

Sempre rimanendo in tema incidenti, alleggeriamo un po' il tema: sapete che in Finlandia è stato pagato il premio assicurativo più alto di sempre nel paese? E indovinate un po', riguarda una Ferrari, precisamente una SF-90 Stradale distrutta e destinata allo sfascia carrozze. L'agenzia ha dovuto sborsare al proprietario ben 530.000 euro. Pochi se consideriamo il costo dell'auto, di circa un milione di Euro, ma comunque un importo altissimo per una compagnia assicurativa.

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.