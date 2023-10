Slalom fra le auto a 270 km/h: ecco come NON guidare assolutamente una moto

Parliamoci chiaro: fare lo slalom in autostrada passando da una corsia all’altra è quanto di più sbagliato si possa fare, qualcuno però è riuscito a rendere la manovra ancora più pericolosa ed estrema, sfrecciando in moto fino a 270 km/h.

Il video che vedete in pagina vi mostra in realtà come NON si dovrebbe andare in moto, non vogliamo in alcun modo fare pubblicità a comportamenti allucinanti di questo tipo, anzi speriamo che potenziali emulatori facciano un passo indietro alla vista delle immagini. L’utente che ha realizzato il filmato è sicuramente molto sicuro di sé, è stato però anche tremendamente fortunato perché oltre alle nostre capacità e alla qualità del veicolo che guidiamo bisogna mettere in conto anche il comportamento degli altri utenti della strada, che noi non possiamo assolutamente prevedere. Questo al di là del fatto che il motociclista ha infranto diverse leggi del Colorado... Di fatto è andato da Colorado Springs a Denver in appena 21 minuti, un tratto di strada che richiede circa un’ora per essere completato.

Anche se fosse stato fermato dalla polizia locale, per Had Gixxer lo slalom fra le corsie autostradali sarebbe stato l’ultimo problema, visto che ha spinto la sua moto oltre i 270 km/h. Le normali strade non sono un circuito presso cui ogni regola civile e morale decade, nonostante questo la velocità media tenuta da Gixxer è stata di 225 km/h (140 mph), velocità che solitamente si ritrovano in Formula 1 (a tal proposito: il GP del Qatar 2023 appena disputato ha distrutto i piloti per le alte temperature).

Ma a cosa serve giocare con la morte in questo modo? Beh sicuramente il canale YouTube del centauro ne sta guadagnano in visibilità (e non solo), visto che il video ha superato le 460.000 visualizzazioni nel momento in cui scriviamo. Non ci piace regalare ulteriori clic a questa “impresa”, speriamo però che immagini simili possano funzionare da deterrente per altri motociclisti. Speriamo anche che il folle motociclista in questione la smetta con questi spettacoli: centinaia di migliaia di visualizzazioni non servono più a nulla quando si impatta contro qualcosa a 270 km/h.