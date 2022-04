SkyPak è lo zaino-drone da 112 cavalli che vi farà volare, ecco il prototipo

Noi appassionati di auto e moto non possiamo esimerci dal trattare anche i mezzi più bizzarri realizzati in tutto il mondo: dopo il go-kart potenziato da razzi, la nostra attenzione si sposta in quello che è senza ombra di dubbio uno dei mezzi di trasporto più desiderati da tutti: un jetpack funzionante con potenza pari a 112 cavalli.

Questo progetto si chiama SkyPak ed è stato inventato da Daniel Gant di Gant Ascend Dynamics. Si tratta di un jetpack elettrico compatto che funziona allo stesso modo di un drone, dotato di sei eliche e con una batteria da 1,82 kilowattora. Il sistema è in grado di sollevare una persona da terra e, grazie al suo design unico, può stabilizzarsi anche come un drone vero e proprio.

Tutto ciò sembra essere un gioiello da commercializzare il prima possibile, eppure è ancora in una fase talmente primordiale che l’energia offerta dalla batteria consente l’utilizzo soltanto per due minuti circa. Gant ha iniziato a lavorarci nel 2020 ed è ancora un modello da test che necessita di numerose modifiche: ora egli sta per rilasciare e dimostrare la versione 2.0 con rotori canalizzati più grandi per sfruttare appieno la potenza disponibile e la possibilità di sollevare persone fino a 90 kg circa. Non vediamo l’ora di vedere il risultato finale!

Sempre a proposito di mezzi bizzarri, eccovi una Tesla con tre motori Jet.