Le Nissan Skyline GT-R R34 di Paul Walker, da Fast & Furious alla vita reale

La saga Fast & Furious ha avuto il pregio di far scoprire il mondo JDM ad un pubblico vastissimo. Pubblico che si è affezionato soprattutto al compianto Paul Walker. Il forte legame con i suoi fan non deriva esclusivamente dall'essere protagonista della saga, Walker è stato un vero "petrolhead": amava le auto e ne possedeva una vasta collezione.

Alla lista delle sue auto personali non poteva mancare una Skyline GT-R R34, anzi, ne ha possedute due e nessuna di queste è apparsa in un episodio della saga. Skyline e F&F portano alla mente la R34 di 2 Fast 2 Furious, l'attore ne è rimasto stregato al punto da acquistarne una durante una visita al concessionario MotoRex. Con lui c'era Craig Lieberman, mente dietro alla scelta delle vetture dell'intero franchise. Walker dapprima affittò dal concessionario la nota R34 battezzata "Blackbird", e poi acquisto per se una V-Spec del 1999 in colore Sonic Silver. A causa di difetti di verniciatura presenti nel suo esemplare Walker decise di dare indietro l'auto e di prendere una V-Spec II del 2001, di colore bianco. La prima GT-R posseduta è quindi finita nelle mani di un appassionato hawaiano. Non accontentandosi di una GT-R di fabbrica il nuovo proprietario ha elaborato la vettura creando una replica argento della Blackbird. I problemi legali dovuti all'importazione da parte di MotoRex (una lunga storia riguardante crash test e R33) hanno portato l'auto a cambiare nuovamente proprietario, dalle Hawaii in Texas, dove è rimasta per altri quindici anni. La vettura nel 2020 è finita all'asta ed è stata acquistata dall'importatore JDM Toprank, in California. Nonostante questa R34 non sia strettamente legata a F&F ha un forte legame affettivo con Walker e secondo Lieberman potrebbe valere sui 400.000 dollari, cifra che la avvicina alle più rare Nismo Z-Tune. (foto cover Chris Constantine)