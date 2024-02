Sky Sport F1, Vicky Piria e Davide Camicioli al posto di Masolin e Valsecchi: è ufficiale

Nell'annuciare l'inizio della prossima stagione di motorsport, Sky, oltre al nuovo nuovo palinsesto, comunica degli importanti cambiamenti riguardo la conduzione: dopo un lungo percorso, la conduttrice Federica Masolin e l'opinionista Davide Valsecchi saranno sostituiti da Vicky Piria e Davide Camicioli.

Numerose innovazioni in vista dunque, che non interesseranno solo la regia caratterizzano. A partire dal 2 marzo, il campionato di Formula 1 sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming esclusivamente su NOW, con la diretta dal Bahrain. Davide Camicioli e la talentuosa new entry Vicky Piria, con un'impressionante carriera che spazia dai kart alle monoposto e alle GT, nonché l'unico pilota italiano selezionato per le WSeries, saranno i nuovi volti dei commenti dal paddock e dello studio pre e post gara. Questi presenteranno ai fan gli argomenti salienti del weekend, incontrando piloti, team manager, ospiti e figure chiave del Circus. Lo stesso Davide Valsecchi aveva già annunciato per primo il suo ritiro dal ruolo a lui affidato ormai da anni.

La stagione in corso di inizio si appresta subito a partire col botto per via dell'abbandono, quasi certo, di Christian Horner dalla RedBull dopo molti anni; chissà se questo avrà un qualche impatto sulla stagione di Max Verstappen e Sergio Perez.

Inoltre, Sky aprirà le porte del suo innovativo Remote Garage, uno studio virtuale che torna con una versione aggiornata. Grazie al servizio1 Sky Sport Plus i fan avranno infatti accesso a nuove funzionalità per seguire da vicino i Gran Premi di Formula 1. Potranno, ad esempio, scegliere di seguire il punto di vista del loro pilota preferito attraverso le telecamere on board e immergersi completamente nella sfida per la leadership.

Oltre alle principali competizioni, Sky offrirà una copertura completa di oltre 20 campionati motoristici, tra cui la Superbike, il World Rally Championship e il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. L'offerta si estenderà anche a eventi internazionali come la 24 Ore di Le Mans, trasmessa in diretta su Eurosport. Gli account social ufficiali di Sky Sport, inclusi TikTok e YouTube, continueranno a essere una fonte primaria di contenuti e interazioni per gli appassionati di motorsport in Italia, garantendo un coinvolgimento sempre crescente della community.