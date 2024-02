Sky Sport F1, addio a Federica Masolin e Davide Valsecchi? Voci di grandi cambiamenti

Voci di grandi cambiamenti in queste ore a Sky Sport F1, il canale dedicato al mondiale di Formula 1. Secondo alcuni rumors sembra che Federica Masolin e Davide Valsecchi, volti notissimi del piccolo schermo, possano dire addio.

L'indiscrezione è riportata da F1ingenerale.com e narra di un possibile cambio della guardia a cominciare proprio da Davide Valsecchi, al centro di una querelle l'anno scorso dopo alcuni commenti verso una ragazza nel paddock, e che potrebbe lasciare Sky ma rimanere comunque nell'ambiente della Formula 1. Non è ancora chiaro comunque quale possa essere il ruolo dell'ex pilota di GP2, mentre per Federica Masolin la situazione sembrerebbe essere più delineata.

La bella e brava presentatrice ha iniziato l'avventura Champions League dall'anno scorso, di conseguenza non è da escludere che lasci la Formula 1 per dedicarsi esclusivamente al mondo del pallone.

Confermato invece Matteo Bobbi, anch'egli invischiato nell'affaire commenti, così come la voce di Sky della Formula 1, Carlo Vanzini e il suo braccio destro Marc Genè. Spazio anche a Roberto Chinchero mentre Mara Sangiorgio continuerà a intervistare i protagonisti nei paddock.

Al posto di Valsecchi potrebbe arrivare Ivan Capelli, dal 2023 già parte della squadra di Sky e per anni in Rai, mentre Federica Masolin potrebbe essere sostituito da Davide Camicioli di Race Anatomy.

Al momento si tratta comunque solo di rumors ma nel giro di pochi giorni scopriremo la verità. Il prossimo 26 febbraio verrà infatti svelata in via ufficiale la nuova squadra di Sky che spazzerà via ogni dubbio.

Secondo MowMag.com tali indiscrezioni circolano da tempo negli ambienti della tv, ma un eventuale addio di Valsecchi e Masolin sarebbe comunque un duro colpo per tutti gli appassionati della Formula 1 di Sky, abituati per anni alla simpatia, verve e alta preparazione del duo. A questo punto non ci resta che metterci comodi, iniziare il conto alla rovescia e scoprire la prossima squadra Sky motori.