Questa antica Skoda è la vettura perfetta per Gotham City

Skoda ha alle sue spalle una storia di ben 125 anni, e lungo le varie epoche ha sperimentato ogni sorta tecnologia e costruito ogni tipo di veicolo possibile e immaginabile. Un esempio di quest'ultima affermazione è la accattivante Skoda 935 Dynamic, che adesso celebra il suo ottantacinquesimo compleanno.

La 935 Dynamic fu presentata nel 1935 al Motor Show di Praga, in Repubblica Ceca, e vanta una fantastica carrozzeria ricca di linee fluide senza soluzioni di continuità, una configurazione a quattro porte e una assetto coupé con bassissimo coefficiente aerodinamico.

Riguardo la meccanica, posizionato di fianco all'asse posteriore troviamo un propulsore boxer a quattro cilindri da 2,0 litri con raffreddamento ad acqua. Esso è in grado di erogare 55 cavalli di potenza, i quali permettono alla 935 Dynamic di raggiungere la velocità massima di 130 km/h. Paragonati ai numeri odierni, quelli appena citati sono davvero esigui, ma prima della seconda guerra mondiale era davvero arduo fare di meglio. A ogni modo il motore lavora in sinergia con un cambio elettromagnetico a quattro rapporti sviluppato da una compagnia francese di nome Cotal, che ideò cambi di marcia semiautomatici.

Durante lo sviluppo della 935 Dynamic i team di ingegneri e designer di Skoda impararono tantissimo, e ciò portò alla partecipazione del brand al Rally di Monte Carlo del 1937 attraverso una variante estremamente modificata della vettura.

All'epoca Skoda decise di produrre un solo esemplare di 935 Dynamic, e fu venduto nel 1939 a un acquirente privato. Nel 1960 Skoda decise di riacquistarla dallo stesso individuo e di inserirla in una collezione di automobili storiche. Tre anni fa la macchina è stata restaurata nell'officina di un museo, e ora è una delle attrazioni più significative di Mlada Boleslav.



Certo è che la Skoda 935 Dynamica sarebbe perfetta per apparire nel centro di Gotham City durante delle riprese di un film del Cavaliere Oscuro