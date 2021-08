Skoda Vampire Mobile: una hypercar per vampiri assettati di sangue

Nei suoi centoventisei anni di storia Skoda ha prodotto automobili fuori di testa, concept durati il tempo di un salone dell'automobile e sportive progettate per pellicole ceche. È il caso di parlare della Skoda 110 Super Sport, svelata al Salone di Bruxelles del 1972.

La 110 Super Sport era equipaggiata con un motore da 1,1 litri montato centralmente. L'unità dapprima erogava 70 CV, che salirono poi a 110 quando fu preso in prestito il motore della Skoda 110 L Rallye. Un decennio dopo la presentazione l'auto fu scelta per il film horror Ferat Vampire, diretto da Juraj Herz. La casa ceca modificò il design del concept adattandolo agli anni '80: la 110 Super Sport nella sua seconda incarnazione è in pieno stile cyberpunk, con linee rigide e un magnifico alettone posteriore di dimensioni generose. La carrozzeria passò da un bianco candido ad un nero spettrale e, visto il periodo, non possono mancare dei cerchioni BBS dorati. Nel film la vettura era stata battezzata Ferat Vampire RSR.

Tali modifiche volevano rendere la 110 Super Sport l'auto perfetta per un vampiro. La folle trama di Ferat Vampire suggerisce che l'auto usasse sangue umano come carburante. State tranquilli: nella realtà è alimentata a benzina. O almeno così crediamo...

La 110 Super Sport ha sei fari a scomparsa rettangolari e ben sedici elementi circolari che compongono i gruppi ottici posteriori. Fanali che provenivano dalla Skoda 120, allora in fase di sviluppo. Skoda aveva intenzione di mantenere le modifiche da "Vampire Mobile" solo per la durata delle riprese. Tuttavia successivamente, visto il successo locale della pellicola, fu mantenuto il tetro aspetto.

Arriviamo al 2021. Skoda ha lanciato il progetto Icons Get a Makeover; i designer interni stanno proponendo, tramite sketch, i revival delle auto più amate della casa ceca. La nuova Vampire Mobile - opera del designer francese Baptiste de Brugiere - omaggia la Ferat Vampire RSR durante il quarantesimo anniversario delle riprese della quasi omonima pellicola. Inoltre non è un caso che Skoda sia partner ufficiale del Comic Con di Praga, fissato per ottobre.

Un altro strambo veicolo della casa ceca è la Skoda Octavia vRS, capace di raggiungere i 365 km/h nel deserto salato. Se la 110 Super Sport era una vampire mobile, la Skoda 935 Dynamic del 1935 è la perfetta Batmobile del periodo, peccato che l'eroe DC Comics non fosse ancora stato creato.