Skoda, svelati i primi bozzetti degli esterni di Vision 7S: spiccano i quattro fari

Skoda ha pubblicato in giornata odierna i primi bozzetti degli esterni di Skoda Vision 7S, che permettono di farci un’idea su ciò su cui sta lavorando la società.

I bozzetti della carrozzeria mostrano il SUV ma soprattutto pongono l’accento sui gruppi ottici anteriori con quattro fari che formano una T. La vettura è completamente elettrica e sarà notevolmente più larga e piatta, è scura e priva di apertura.

Sempre soffermandoci sui gruppi ottici anteriori, riposizionati ai lati del frontale, sono disposti in due file (una sopra l’altra) e la striscia di luci di marcia diurna si estende lateralmente ai parafanghi pronunciati. Questo design va a formare una T, appunto.

Il cofano allungato riprende le linee caratteristiche di Skoda. Il paraurti presenta sette prese d’aria verticali,con quella centrale che sfoggia un inserto arancione. La parte inferiore del paraurti invece è dotata di una protezione in alluminio, mentre i cerchi sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico per mettere in risalto l’estetica. Lateralmente, la vista è definita da superfici nette e da una linea del tetto che spiove verso la parte posteriore.