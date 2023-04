Skoda propone le griglie animate con i messaggi ai pedoni: potrebbero funzionare?

Skoda ha brevettato un sistema di griglie digitali con lo scopo di mandare dei messaggi ai pedoni. Obiettivo, attirare l'attenzione degli stessi, facendo in modo che evitino di attraversare la strada se è in arrivo un veicolo, viceversa, che passino quando l'auto sta per rallentare e fermarsi.

Negli ultimi anni le griglie anteriori delle vetture sono diventate un vero e proprio oggetto di design ma soprattutto un elemento esclusivo del frontale delle auto. Si pensi ad esempio al caso iconico di BMW che propone delle griglie enormi su tutti i veicoli, a cominciare dal doppio rene lungo visto su M3 ed M4.

Se fino a poco tempo fa le griglie di fatto erano minime, oggi sono decisamente vistose, nonostante l'utilizzo sia sempre lo stesso. Tra l'altro nelle auto elettriche sono una questione meramente estetica visto che non vi è alcun motore da far raffrescare, ma ai designer di oggi piacciono tanto di conseguenza continuiamo a vederle sulle vetture di ogni marchio, forma e dimensione.

Sono talmente innamorati delle loro griglie che Skoda ha ben pensato di realizzarne una sorta di versione “animata” delle stesse con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei passanti. Nel caso in cui, ad esempio, un'auto stesse arrivando velocemente, sulla griglia comparirà un messaggio per il pedone che sarà di colore rosso, in caso contrario, comparirà una freccia verde con l'immagine di una persona, che segnala la possibilità di attraversamento della strada.

La domanda sorge spontanea: i pedoni riusciranno realmente a vedere queste griglie, immersi come sono nei loro pensieri? Tra l'altro per visionare il messaggio si presume una distanza non troppo elevata fra passante e auto, e ciò di fatto annullerebbe l'effetto sicurezza.

Ovviamente gli automobilisti devono guidare piano, rispettare i limiti di velocità nei centri abitati e fare attenzione a ciò che accade attorno senza troppe distrazioni, ma come detto sopra, bisognerà capire se quella delle griglie grafiche sia la soluzione o meno.

Al momento si tratta comunque solo di un concept: vedremo nei prossimi tempi se Skoda deciderà di proseguire il loro sviluppo o meno. Nel frattempo la nota casa automobilista si sta dedicando anche ad altro, a cominciare dallo sviluppo dei motori termici dopo incarico del VW Group.