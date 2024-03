Skoda pronta a svelare il design della sua prima auto elettrica, ecco quando

Venerdì 15 marzo alle 10:00, Skoda Auto trasmetterà in diretta streaming la Conferenza Stampa annuale sul bilancio. Il livestream sarà accessibile sul sito Storyboard Skoda e sui canali social ufficiali dell'Azienda.

La Casa automobilistica boema esaminerà i principali indicatori finanziari per il 2023 e fornirà una prospettiva sugli attuali piani strategici. Nell'occasione, inoltre, Skoda Auto condividerà un'anteprima esclusiva dello sviluppo di design di un futuro veicolo 100% elettrico. Dopo l'analisi del CEO di Skoda Auto Klaus Zellmer, che evidenzierà le attività e i risultati dell'azienda nell'ultimo anno finanziario, Holger Peters, Membro del Board di Skoda Auto per Finanze, IT e Affari Legali, illustrerà i principali indicatori finanziari.

Martin Jahn, Membro del Board di Skoda Auto per Vendite e Marketing, illustrerà l'andamento delle vendite e gli sviluppi del piano di internazionalizzazione dell'Azienda. La sessione finale di Q&A permetterà di interagire con i membri del Board.

Anche se di recente il marchio ha detto in maniera chiara che non ci sarebbero state elettriche fino al 2035, è chiaro che dopo questa data anche Skoda dovrà attenersi alle regolamentazioni europee, non vediamo dunque l’ora di ammirare il concept del primo veicolo BEV della Casa - che probabilmente condividerà molte tecnologie viste sinora in Volkswagen, magari sfruttando la piattaforma MEB quando VW invece la manderà in pensione.