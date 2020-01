Skoda presenta i SUV Karoq e Kodiaq nella nuova versione full optional S-TECH

I SUV Skoda sono apprezzati per la grande attenzione alla funzionalità, per l’abitabilità ai vertici delle rispettive categorie e per le tecnologie avanzate di sicurezza attiva e connettività. Con l’introduzione a listino della nuova versione S-TECH per KAROQ e KODIAQ, Skoda Italia coniuga al meglio questi aspetti.

Le nuove versioni S-TECH sono già in prevendita, con prime consegne a partire da febbraio 2020, e prevedono di serie sedili posteriori Varioflex, la soluzione esclusiva di ŠKODA che prevede, al posto del divanetto, tre sedili singoli - dei quali i due esterni possono scorrere longitudinalmente o traslare trasversalmente - che possono essere abbattuti e all’occorrenza anche rimossi singolarmente per modulare in 45 configurazioni diverse lo spazio interno e quello per il carico, che può arrivare fino a 1.810 litri con i soli sedili anteriori in posizione.

Per massimizzare la sicurezza attiva, KAROQ S-TECH offre di serie tutte le tecnologie in grado di realizzare la cosiddetta guida assistita di Livello 2. Sono quindi presenti l’Adaptive Cruise Control con frenata automatica e mantenimento della distanza di sicurezza, il Front Assistant con riconoscimento pedoni, il Lane Assistant per mantenimento corsia di marcia e Side Assistant con Rear Traffic Alert per il controllo dell’angolo cieco e del traffico sopravveniente in retromarcia. Se si opta per una motorizzazione con cambio DSG, la sinergia dei sistemi dà vita alla funzione Traffic Jam Assistant che in caso di traffico congestionato e fino a 60 km/h permette all’auto di gestire avanzamento, frenata e mantenimento della corsia in autonomia richiedendo al conducente di tenere le mani sul volante.

Sono di serie anche i gruppi ottici anteriori full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione dinamica, lavafari integrati e fari fendinebbia con funzione curvante. A migliorare la sicurezza provvedono anche il Driver Activity Assistant e la telecamera posteriore. KAROQ S-TECH offre di serie gli attacchi ISOFIX per i sedili laterali posteriori e per il sedile anteriore del passeggero.

La sicurezza al volante oggi più che mai dipende anche dal corretto utilizzo dei dispositivi mobili e dalla presenza di sistemi di connettività avanzata. KAROQ S-TECH offre di serie la tecnologia SmartLink+ che include CarPlayTM (Apple), Android AutoTM (Google), MirrorLinkTM per la facile connessione del proprio smartphone, cui aggiunge il servizio ŠKODA Care Connect che include la Chiamata d'emergenza con Service Proattivo per 10 anni e Accesso remoto per 3 anni. Non mancano il navigatore satellitare Amundsen con display da 8” e servizi di Infotainment Online.

Il grande SUV KODIAQ S-TECH riprende tutte le dotazioni di sicurezza attiva e connettività presenti su KAROQ S-TECH cui aggiunge il plus, unico nella gamma ŠKODA, della terza fila di sedili a scomparsa, che permette all’occorrenza di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri.

I Clienti hanno la possibilità di personalizzare KAROQ e KODIAQ S-TECH con tutti i colori di carrozzeria e con tutti gli equipaggiamenti a richiesta, tra cui il nuovo Design pack, che include i cerchi in lega da 18" antracite, mancorrenti sul tetto in colore argento, cornice dei finestrini cromata e, solo per KAROQ, anche i finestrini oscurati dal montante B.

KAROQ S-TECH è disponibile nelle motorizzazioni benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV sia con cambio manuale sia con automatico DSG, e con il 1.6 TDI 115 CV manuale o DSG e il 2.0 TDI 150 CV DSG 4x4. I prezzi partono da 27.590 euro. KODIAQ S-TECH è invece disponibile con la nuova motorizzazione benzina 1.5 TSI 150 CV manuale o DSG e con il 2.0 TDI 150 CV proposto con cambio manuale o con doppia frizione DSG, anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4. Il listino della versione parte da 31.690 euro. Entrambi i modelli offrono un vantaggio cliente del 33% sul costo delle singole dotazioni incluse.