Skoda presenta la Enyaq Coupé RS, la cugina sportiva della VW ID.5 GTX

La Skoda Enyaq è arrivata nel nostro paese la scorsa estate in punta di piedi, ma ci ha messo pochissimo a diventare uno dei SUV elettrici più interessanti del momento. Ebbene, adesso la famiglia si allarga con l’arrivo della Enyaq Coupé, che offre una linea più sportiva e l’allestimento RS che la trasforma nella Skoda più potente di sempre.

Sotto sotto si nasconde la stessa meccanica della cugina del gruppo, ossia la Volkswagen ID.5 GTX (la produzione della VW ID.5 è appena nello stabilimento di Zwickau), c’è quindi un doppio motore elettrico che fornisce 295 CV e 460 Nm di coppia, che assieme alla trazione integrale permettono prestazioni di tutto rispetto, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi fino a raggiungere la velocità massima di 180 km/h. L’energia viene fornita da una batteria da 82 kWh (a proposito di unità di misura, non perdetevi il nostro Glossario delle auto elettriche) che può essere ricaricata dal 10 all’80% in 36 minuti.

La RS sfoggia una brillante tinta verde Mamba Green ereditata dalla Octavia RS, ma tutte le Coupé sono caratterizzate da un posteriore più basso e slanciato che oltre a donare un look più sportivo e filante, contribuisce ad abbassare il coefficiente di penetrazione aerodinamica fino ad un valore di 0,234, ancor più basso della cugina VW ID.5 GTX, che si ferma a 0,27.

A livello estetico salta subito all’occhio la presenza della griglia anteriore “Crystal Face” composta da 131 diodi luminosi (presente nell’allestimento più rifinito), a cui si aggiungono i gruppi ottici a matrice LED. Inoltre tutte le Enyaq Coupé hanno un assetto ribassato di 15 e 10 millimetri, rispettivamente per l’anteriore e il posteriore, con cerchi che possono avere dimensioni comprese tra i 18 e i 21 pollici di diametro.

Esattamente come per la cugina del gruppo VW, la Skoda Enyaq Coupé può essere ordinata con allestimenti meno costosi rispetto alla RS, a partire dalla Sportline, prevista con uno o due motori, che offrono rispettivamente 150 kW con trazione posteriore e 196 kW con trazione integrale. Un gradino più in basso troviamo invece la versione che adotta una batteria da 62 kWh, con un solo motore da 132 kW e trazione posteriore.

Parlando di interni, tutta la gamma verrà dotata di tetto panoramico e schermo da 13 pollici per l’infotainment accoppiato ad un altro display da 5.3 pollici per la strumentazione, ma all’occorrenza si possono aggiungere vari optional come l’head-up display in realtà aumentata, un impianto audio della Caton a 13 altoparlanti e ricarica wireless per i nostri device. Infine le versioni Sportline e RS sono sfoggiano numerosi dettagli in finto carbonio e pedaliera in alluminio.