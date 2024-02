Skoda Octavia si aggiorna al 2024: arriva ChatGPT e molto altro

Skoda Auto aggiorna le versioni berlina e Wagon della iconica Octavia che, con oltre 7 milioni di unità prodotte, è di gran lunga il modello più venduto del Brand. La quarta generazione moderna è stata rinnovata nella forma della calandra e dei nuovi gruppi ottici LED Matrix di seconda generazione.

L'aggiornamento della quarta generazione di Skoda Octavia moderna prevede un nuovo design dei paraurti anteriore e posteriore e della calandra. Inediti sono anche i gruppi ottici anteriori LED Matrix di seconda generazione, le luci posteriori a LED riviste con indicatori di direzione dinamici e i nuovi design dei cerchi in lega.

La nuova struttura della gamma comprende quattro livelli di allestimento - Essence, Selection, Sportline e RS - oltre a nove Design Selection per gli interni. Oltre ai materiali nuovi e sostenibili per i sedili, il cruscotto e i pannelli delle portiere, il display digitale da 10 pollici è ora di serie su alcune varianti di modello affiancato dal conosciuto Virtual Cockpit da 10 pollici. Per la prima volta è disponibile come optional su Octavia il display di infotainment da 13 pollici.

Il chatbot ChatGPT basato sull'intelligenza artificiale sarà integrato di serie nell'assistente vocale Laura. L'integrazione di ChatGPT nell'assistente vocale Laura introduce una serie di nuove funzionalità che vanno ben oltre i precedenti comandi vocali. Anche l'Intelligent Park Assistant e il Remote Park Assistant fanno il loro debutto su Octavia. La gamma di motori è composta da due motori a benzina 1.5 TSI, disponibili a richiesta con tecnologia mild-hybrid, due motori a benzina 2.0 TSI potenziati e due diesel. Le potenze vanno da 85 kW (116 CV) a 195 kW (265 CV).

Inoltre, Skoda Auto ha ulteriormente ampliato l'offerta di funzioni di sicurezza attiva e passiva: un nuovo sistema di assistenza all'attenzione e alla sonnolenza utilizza ora un'ampia gamma di dati e parametri per valutare il comportamento del conducente. Nuova Octavia si può anche aggiornare fino a 10 airbag.